黑白集╱助烏克蘭「數位重建？唐鳳真能說大話

數位部長唐鳳出訪立陶宛，接受外媒訪問稱，台灣將協助烏克蘭進行「數位重建」。有這個心當然很好，但他忘了，台灣的電話詐騙一天比一天猖獗，政府和公部門的資安 漏洞大開，民眾個資 被整批盜賣。唐鳳放著國內問題不管，卻跑到國外大放厥詞，以為自己在賣西瓜嗎？

日前，傳出全台兩千三百多萬筆個資遭外洩，國安局也證實確有其事，外洩管道據傳來自戶政系統。事發後，內政部長徐國勇旋即請辭，代理部長花敬群則在立法院與在野黨立委幾度口角舌戰，態度惡劣。最後，才勉強承諾，在兩個月內提出報告。

這兩天，又傳出華航會員資料庫被駭，包括張忠謀、郭台銘、賴清德 等人的個資都外洩。民航局調查時，華航聲稱已發函會員請他們「定期修改密碼」，以保障個資安全。言下之意，個資保護不周，都是用戶不勤於更換密碼。至於資料如何被駭，華航有何責任，都略而不提。

當初蔡政府成立數位部，為了占用這個「部」的名額，還把原先的「科技部」打回成「國科會」，一副台灣數位發展「大有為」的時代即將來臨之狀。誰料，數位部去年八月成立至今，只端出一個「點麵線平台」，讓唐鳳上台秀政績。結果，卻被民眾罵翻天。

「資安即國安」，但有了數位部，資安仍沒人管，唐鳳只管說大話。