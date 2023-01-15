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民進黨主席補選 賴清德率黃偉哲鞠躬道歉 誓言改革

台灣新聞組／台北15日電
民進黨主席15日補選，同額競選的副總統賴清德（左三）「向黨員報告」最終場到台南，針對黨員怒批黑金、派系內鬥，他點名市長黃偉哲及在地立委、議員起身向台南市民道歉。（記者劉學聖／攝影）
民進黨主席15日補選，同額競選的副總統賴清德（左三）「向黨員報告」最終場到台南，針對黨員怒批黑金、派系內鬥，他點名市長黃偉哲及在地立委、議員起身向台南市民道歉。（記者劉學聖／攝影）

民進黨主席補選15投票，同額競選的副總統賴清德「向黨員報告」最終站，14日回到台南，黨員怒批黑金、派系內鬥、要求黨紀處分。賴清德說，黨內互相攻擊，親痛仇快，他身為老市長非常痛心，隨後賴清德一一點名市長黃偉哲及立委、議員起身，「深深一鞠躬，向台南市民道歉」。

今天的黨員投票率高低，是重要觀察指標，是否開出漂亮數字，象徵賴清德在黨內的支持度，也牽動賴清德出場氣勢。1998年林義雄、2000年謝長廷與2005年蘇貞昌，這三場沒有競爭的黨主席補選，投票不踴躍是共同點，投票率均落在20%。黨內認為，這次三成投票率應為公認的高標。

賴清德「向黨員報告」自去年12月底開始，近一個月跑遍全台各縣市，昨晚在台南是投票前夕的最後一場，主角雖是賴清德，但黃偉哲與六席立委林俊憲、王定宇、陳亭妃、郭國文、林宜瑾、賴惠員，都在台上聆聽意見。

活動一開始就砲聲隆隆，有黨員激動大罵有些人跑票小動作很多，有人說「台南就是有跑票集團」，有黨員稱「爐碴、光電、槍擊、賄選」四大案讓台南快變成「苗栗國」、「側翼還在替黑金政權說話」，令人不知如何替黨辯護，呼籲賴一定要整頓。

有支持者指正副議長賄選案已六人收押，要求賴清德說明這些人究竟是否為黑金？賴清德指出，台南市發生問題，尤其黑金疑雲「該查的查，該辦的辦！」呼籲檢調單位要嚴格查辦，若有證據全抓去關，不用問黨派或色彩。

賴清德並說，自己最痛恨黑金，從市長、立委及議員等黨公職，「屁股有幾根毛大家都知道，怎會是黑金？」一切都是互相攻擊，被別人拿去操弄、帶風向所致，才會造成重傷黨的形象。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝說，賴清德道歉宣誓完，要有實際行動才有用。

賴清德 投票 國民黨

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