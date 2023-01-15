挨批撒幣救官位 蘇貞昌自比袁崇煥：難道要開天窗？

蘇貞昌表示，各種事情可從各方面來講，他們虛心受教，但請不要扭曲，這樣也罵、那樣也罵，「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」（記者陳正興／攝影）

民進黨主席補選今投票 ，行政院長蘇貞昌上午到新北市新莊中港國小投票。對於日前他核定捷運 汐東線，又宣布普發現金6000元（約198美元），被質疑撒幣救官位或不想當看守內閣。蘇貞昌受訪時表示，各種事情可從各方面來講，他們虛心受教，但請不要扭曲，這樣也罵、那樣也罵，「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」

蘇貞昌表示，作為行政院長，富國為民責任在身不能打烊，一刻都不能休息，重大政策一分鐘都不能延誤。有人說重大警察 人事怎麼在這時候核定，但高階警官包括六都警察局長，有些今天就要退休，明天就空出來，「不核定，難道要讓它開天窗嗎？」

蘇貞昌表示，就像捷運等重大交通路線，地方殷殷期待，朝野不分黨派都一再呼籲盡快核定，昨天台北市長也呼籲希望中央對接續路線，都要盡快核定，這些能慢嗎？

蘇貞昌說，就像立法院一再希望行政院趕快送發現金的特別條例，全民也在等著領6000元，如果不及早作業，怎麼把特別條例送到立法院；如果不事先預做準備，怎麼可能開春後就給全民領6000元的祝福？