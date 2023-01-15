新聞評論／陳其邁代主席搶舞台 放任高雄崩壞

高雄市長陳其邁感謝行政院長蘇貞昌支持高雄各項預算，表態高雄挺蘇貞昌。(記者劉學聖／攝影)

蔡蘇體制搖搖欲墜，有人對行政院長蘇貞昌逼宮，有人扔石頭，還有人「偷搔手」；高雄市長陳其邁第一個跳出來挺蘇留任，讓蘇貞昌倍覺溫暖，幾度表達感謝。不過，在陳其邁為蘇揆送暖、也為自己創造聲量的同時，高雄市政正在沉淪。除了槍聲不絕、工安不斷，一具具浮屍戳破光鮮亮麗的表象外，交安與經濟更分別創下難堪的紀錄。陳其邁「重政治輕市政」，卻沒意識到後院早已失火了。

陳其邁在民進黨 大敗後暫掌黨機器，代理主席原本僅是過渡角色，但陳其邁不甘寂寞，把臨演當成主角，藉此墊高政治行情。外界要求蘇貞昌下台負責聲浪高漲，陳其邁先是公開支持蘇揆留任，又稱要有更多新血加入內閣，都成話題。陳其邁可說充分把握代理黨主席僅一個半月的「賞味期限」，將邊際效應發揮到最高。於是，大家只看到忙碌的陳代主席，卻看不到陳市長。

然而，就在陳其邁兩眼緊盯著台北政壇之際，高雄市政卻頻頻出包。近日全台焦點都在去年選前半個月的台南88聲槍響，事實上隔鄰的高雄亦不遑多讓。高雄大寮在相近時間也發生台88線快速道路槍擊 案，去年12月初林園又發生民宅遭轟6槍；不到一個月，大寮更發生驚悚的行刑式槍擊案。高雄槍聲大作，陳其邁卻忙著輔選。

高雄的工安事件也層出不窮。去年10月底，中油大林煉油廠暗夜爆炸起火，引發小港居民憤怒不安，從前年迄今至少就有6件工安事件，居民要求中油保證以後不再發生，副廠長竟回「無法保證」。之前高雄市政府改建壽山動物園，直接發文要求中油以「睦鄰」基金補助8000萬台幣（約264萬美元），也難怪被質疑中油花錢消災、高雄市府拿人手短，工安永遠鴉鴉烏。

不只治安、工安接連出狀況，高雄交安同樣令人搖頭。近來台灣惡劣交通環境受到關注，頻遭外媒點名「行人地獄」。而攤開數據，去年1到10月，全台交通事故死亡人數，高雄市高居全台第一，高達308人，比前年同期多出42人，若換算人口，比率更為驚人。

高雄更從去年8月10日至9月15日，短短37天就發現8具浮屍，還曾出現1日2浮屍，「高雄浮屍錄」戳破偉大建設下的進步假象，露出基層困頓與社會安全網破洞的真實面貌。

而高雄經濟也出現警訊。前年11月台積電 宣布將在中油高雄煉油廠舊址設廠，預計去年動工，2024年開始量產，消息一出，北高雄房價快速飆漲。這項被認為是中央刻意為陳其邁拉抬選情的利多，去年11月台積電宣布7奈米廠緩建，房市迅速降溫，去年第4季高雄移轉棟數降到單季歷史新低，創史上最冷紀錄。其原因除了被認為炒作成分居多的台積電話題退燒外，更顯示高雄經濟前景也被看壞。高雄在「暖男市長」治理下，可說連基本的安全與安居樂業都是奢望。

最近更受爭議的是，陳其邁在臉書貼出「報喜文」，逕自宣布政院已核定「高鐵延伸到屏東」修改路線，表示原會經石化廠區的路線，將改與高雄到屏東間東西向第二條快速公路平行共構。但陳其邁搶「報喜」，卻引來黑箱作業的質疑，且新路線依舊沒有進入高雄蛋黃區。陳其邁並未站在高雄市民的角度爭取更有利的南延路線，甚至連稱會極力爭取的「口惠」都闕如，儼然已把自己當成行政院長。

蘇貞昌的困獸之鬥已經演成拖棚歹戲，而副總統賴清德15日就會當選民進黨主席，陳其邁應該盡早回歸本業，搶救早已四處失火的高雄市政。