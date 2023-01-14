黑白集／霸道蘇貞昌 不懂「看守」？

眾人皆曰「該換」的蘇揆，終於傳出接替人選，將由陳建仁接任，所謂綠營「中生代四大公子」也要登場。奇怪的是，應該打包的蘇貞昌卻忙得很，他忙著發超徵現金，忙著調動全台警界人事，忙著把原能會主委謝曉星免職。

蘇貞昌當過兩次閣揆，他不曉得有「看守內閣」這回事嗎？一旦知道要異動，內閣就該進入「看守」狀態，僅維持基本行政運作，把重大政策留給繼任者決定，以確保權責分際。但蘇貞昌搶發現金，把下任閣揆可以施恩的「好康」拿走；又大手筆調動80多名高階警官，把未來閣揆的人事權也侵奪。這是要證明自己「霸道」當之無愧嗎？

蘇揆會做得如此過火，和蔡總統的曖昧態度有關。外界要求改組的聲浪一天比一天高，蔡英文 卻忽左忽右閃躲，遲不拿出主張。於是，蘇貞昌看出蔡英文六神無主的罩門，才會不斷上下其手撈過界。

若蘇貞昌平日那麼勤政，也就罷了。但大家都記得，疫情 期間多少行政院會報都停擺，蘇揆最熱中的就是發補助、視察建設及政績宣傳。現在，他趁著內政部 長徐國勇自行掛冠，大肆調動高階警政人馬，手伸那麼長，真不怕吃相難看。

民主制度的「看守」設計，到了民進黨手裡，完全沒人理睬。當年，陳水扁在看守階段，用大量碎紙機來滅跡，莫非已垂範綠世界！