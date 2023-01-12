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司法院長許宗力大談中共軍演 挨批政治表態

記者王宏舜、劉宛琳／台北12日電
司法院長許宗力。(本報資料照片)
司法院長許宗力。(本報資料照片)

司法院長許宗力昨在司法節學術研討會致詞表示，解放軍機、軍艦持續越過台海中線騷擾，但台灣人民似乎麻痺、不以為意，這種「水煮青蛙」現象令人憂心，他提醒大家要珍惜審判獨立且要有危機意識，一旦失去獨立審判，台灣離地獄就不遠了。司法院長發表充滿高度政治性言論，在法界引發熱議。

有法官質疑，司法院長配合執政黨的政治表態，才是危害台灣司法長久以來的審判獨立。立院國民黨團總召曾銘宗說，司法院為憲法層次的獨立機關，司法院長地位崇隆，不宜也不能介入政治攻防，許宗力多次在公開場合發表類似談話，誰相信憲法法庭在審判相關政治案件會獨立專業作出判決？許宗力正在破壞司法公信力而不自知，難怪外界會質疑「法院是民進黨開的」。

昨天是第78屆司法節，司法院與法務部、律師公會全國聯合會共同舉辦學術研討會。許宗力致詞表示，司法核心精神在「審判獨立」，審判獨立更被稱為國家最後一條生命線，只有獨立的審判、不受任何控制，司法才能獲得人民信任；如果審判不獨立，被行政或政黨控制，人民不信任法院，遇到紛爭，就不會使用法院，而是訴諸自力救濟，無異強凌弱、眾暴寡，整個社會、國家秩序勢必崩解。

許宗力也指出，審判獨立已成為生活方式，像呼吸空氣一樣自然；但當「有一個鄰居」的價值信仰不一樣，它的最高法院院長宣稱「我們堅決反對審判獨立」，它的軍機、軍艦持續越過台海中線騷擾，甚至在台海周邊軍演，身為司法院長，他不能不提醒大家要捍衛司法、珍惜引以為傲的審判獨立。

許宗力還以司法院去年委託辦理的民調為例，指民眾對於法官的信任度已達歷年新高，相較世界其他先進國家的司法信任度也毫不遜色。

許宗力也表示，本次研討會主題是「數位證據的挑戰與因應」，身處數位及網路時代，在司法審判中，如何妥適運用數位證據來正確認定事實，是必須審慎面對的新興議題；但對於司法院主管的刑事訴訟法，有關數位證據調查程序與規範尚有許多問題，許宗力昨避而未談。

刑事訴訟 民調 解放軍

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