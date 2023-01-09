談藍2024勝選方程式 王鴻薇建議民調納郭台銘、柯文哲

台北市北松山、中山區立委補選落幕，國民黨立委當選人王鴻薇（圖）9日上廣播節目接受媒體人黃暐瀚訪問。(記者許正宏／攝影)

台北市議員王鴻薇昨打敗對手吳怡農當選台北市第三選區立委，今天說，若目前氛圍可以延續到2024年選前，國民黨 就會贏，且認為2024大選，國民黨應把黨外有呼聲者如台灣民眾黨主席柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘也納入民調 ，如此才有合作的可能。

王鴻薇今天接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，討論昨天落幕的立委補選及2024年總統大選。

王鴻薇說，若目前的氛圍延續到2024年選前一天國民黨就會贏，但中間還存在很多變數，例如立委提名、不分區立委名單、總統人選的產生方式等，她認為國民黨一定要記取2018年的教訓，當時國民黨才在地方選舉大勝，沒有人想到之後總統選舉會輸，大家被勝利沖昏頭，後來內部亂成一團，大家應該要如履薄冰。

王鴻薇說，國民黨的勝選方程式就是推出最強候選人，民調應該要納入不在黨內者，例如郭台銘甚至柯文哲，她已經想這些一陣子了。因為大家的最終目標就是政權輪替，否則像新竹棒球場這樣的弊端永遠不見天日，所以若要政黨輪替，就要推出最強人選。若最強人選在國民黨內最好，但若黨外也有人選有呼聲，也要納入民調，看其力量有多少，這樣人家才願意和國民黨合作。

王鴻薇說，柯文哲第一次選台北市長時，民進黨把他納入民調，發現他民調第一，民進黨就不推人選，國民黨之後也該如此，不要拘泥只提國民黨籍的人選，納入民調是第一步，合作是第二步。

黨內選總統呼聲最高的新北市長侯友宜 這次補選二度幫王鴻薇輔選，引發外界聯想。王鴻薇說，侯友宜是她邀請的，她很感謝侯友宜幫她站台，若大家都納入民調，侯友宜是最強人選，她一定義無反顧地支持他。

她說，自己一定是支持最強人選，黨的機制應該是把所有可以合作者都先納入民調，尋求合作方案，因為如此有誠意、心胸開闊，最後選出最強者，其他人也不會有話說，願意支持，2024國民黨一定要是這個模式。