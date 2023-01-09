觀察站／「賴主席」止敗 一路硬仗

副總統賴清德成為「賴主席」後能展現多大的改革力道，將決定民進黨能否再度躍起。(本報資料照片)

吳怡農8日在北市立委補選落敗，民進黨 自去年九合一及嘉義市長重行選舉失利之後，吞下近期第三敗，目前仍看不到止敗的盡頭。

補選落敗，幾乎是民進黨內預料中的事。吳怡農主打「乾淨選舉」，王鴻薇剛當選議員卻立即選立委，「落跑」議題完全沒發酵；最大問題不在候選人吳怡農本身，而是現今「討厭民進黨」大環境，注定了吳的敗選結局。

民進黨將於本月15日黨主席補選投票 ，副總統賴清德 已篤定同額當選，但賴接手的民進黨，剛經過三連敗洗禮，形同一片廢墟。未來的「賴主席」能展現多大的改革力道，更將決定民進黨能否再度躍起。

去年九合一選舉，民進黨遭逢創黨36年最嚴重挫敗，但一開始黨內檢討卻僅止於互相指責及抓戰犯，隨後傳出英系與桃園市前市長鄭文燦有意合作參選黨主席，再加上行政院長蘇貞昌約談中生代共商未來，這些運作在老百姓眼中，更凸顯民進黨不曾謙卑反省。

九合一選舉過去一個多月了，不僅未見民進黨重整腳步，最近更接連爆出台南市議長選舉涉賄、新竹球場挖到廢棄物等醜聞，整個黨的形象更跌至谷底。

賴清德仍在參選黨主席，此役落敗，對他而言，非戰之罪。因此，他8日面對媒體詢問，不對選舉結果發表任何意見，其實不難理解。只是，3月初還有一場南投縣立委補選，民進黨選情也不樂觀，屆時，賴清德已上任黨主席，不能再對戰局保持沉默。

接下來，2024大選就在眼前，一路都是硬仗，維繫中央執政已危機四伏。更別提，黨務一日不改，政務一日不興，恐怕便難有止血的一天。