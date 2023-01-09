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民進黨人士：蘇貞昌發現金 府措手不及

台灣新聞組／台北9日電
行政院長蘇貞昌近期連日宴請部會主管，由於過去未曾有過如此規模，因此遭到黨內解讀是「畢業餐會」。(本報資料照片)
行政院長蘇貞昌近期連日宴請部會主管，由於過去未曾有過如此規模，因此遭到黨內解讀是「畢業餐會」。(本報資料照片)

行政院長蘇貞昌一連4天「圓山宴」慰勞閣員，被視為「閣揆保衛戰」再出招，雖然行政院澄清，指是蘇揆對防疫等人員表達感謝。但有民進黨人士指出，上周三（4日）原本是蔡總統與蘇揆每周例會，但上周二（3日）晚間，蘇以隔日要視察曾文水庫為由，臨時取消與蔡隔天會面行程，卻在曾文水庫宣布發6000元（台幣，下同，約196美元），讓府方措手不及。

民進黨人士進一步透露，蘇在1月3日當晚，致電經濟部長王美花，告知隔天要視察曾文水庫，經濟部公務員也在當晚連夜排出行程，蘇4日視察時，再度以媒體堵訪方式宣布發6000元，完全沒和總統府說明。

政府去年超徵稅收4500億元，去年12月31日國安高層會議定調1800億元全民共享，蔡總統在元旦談話中並未表明是否發現金，讓外界一度以為政策喊卡。今年1月3日，蘇貞昌在台北郵政中心視察過程，媒體提問何時發放，他在堵訪中鬆口全民共享將採「發現金」方式；4小時後，蔡總統才在臉書發文證實此事。

據了解，蔡總統對普發現金始終保留，元旦談話雖尚未定調發現金或消費券，「1800億元讓全民共享」已是政府高層共識，但採何種方式，府院共識都是「適時」向民眾報告。

民進黨人士指出，明年立委選舉，黨內立委會需要政院支持，目前「閣揆保衛戰」未定，立委很難公開叫板，但私下也認為，蘇揆對外宣布發現金運作斧鑿太誇張，若再不處理，「總統會從跛腳變斷腳」。

而蘇揆一連四天在北部飯店宴請閣員，被解讀為「畢業餐會」。行政院發言人羅秉成昨表示，藉尾牙之際，蘇揆對政府重要施政或工程的第一線工作人員的表現，親自表達肯定之意，也代表政府感謝他們的努力與付出。

羅秉成表示，近日蘇貞昌在農曆春節前，陸續分批宴請包括屏鵝公路工程公私部門的工程負責人員、防疫指揮中心的防疫主責人員、防範非洲豬瘟的部會主辦人員，以及負責執行政院列管專案的相關部會次長及司署長。民進黨立委許智傑表示，各個機關歲末聚餐非常正常，外界不需要過度解讀。

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