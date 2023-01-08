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黑白集／蘇類抖音邀功 袁世凱甘拜下風

黑白集

行政院長蘇貞昌以「類抖音」宣揚五大政績，被民進黨台北市議員王世堅比擬為袁世凱六大功烈。不過，袁世凱「餓鬼假細禮」（貪吃又假裝客氣之意），還透過籌安會吹捧製造假民意，比起蘇貞昌積極邀功討拍，袁世凱應甘拜下風！

以蘇貞昌戀棧對比袁世凱稱帝，其實同中有異。袁世凱是由楊度、孫毓筠等先成立籌安會帶風向，袁世凱還兩度婉拒，直到孫毓筠再度呈遞推戴書，列舉經武、匡國、開化、靖難、定亂、交鄰六大功烈後，才「不演了」宣布改元。但蘇貞昌既有抖音，何勞籌安會！

比較袁世凱和蘇貞昌功業，一個談經武、匡國，一個管豬瘟、口罩；一個思開化，一個推同婚；一個憂靖難、定亂和交鄰，一個裝冷氣和電纜。格局差很大。

但袁世凱功烈，不乏顛倒黑白。例如，把抗拒辛亥革命，稱為靖難；更把卑躬屈膝接受日本21條的國恥，視為交鄰，無視民眾之激憤。就這點而言，蘇貞昌和袁世凱真的「有異曲同工之妙」。

蘇貞昌談口罩，卻不敢提黑箱疫苗；防豬瘟，卻迎萊豬；班班有冷氣，只怕班班會限電；屏鵝公路電纜地下化預估工期竟是實際工期20倍，簡直是稅收超徵大玩「設低標再邀功」手法的翻版，更別說爛路百里和砍樹百里！

王世堅酸說「歷史會重演」。大家都在問：何時演到眾叛親離、萬人唾棄那段？

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