普發現金+英系力挺 蘇貞昌留任機會高

內閣即將改組，近來行政院長蘇貞昌拍板「普發現金」後，「現金案」成了「保蘇政策」說，但黨內外壓力牽動蘇揆去留，黨政人士表示，蔡英文 總統仍未做出最後決定。不過派系人士觀察，近來情勢有所轉變，從三大跡象來看，蘇貞昌通過「留校察看」看守期，續任閣揆機會升高。

民進黨 人士表示，黨內「隱性倒蘇」的氛圍仍在，若普查黨內立委意見，過半私下仍會表達盼閣揆換人，大破大立，民進黨才有重生的契機；但在普發現金方案出爐後，基層壓力消退不少，也降低「倒蘇」態勢。

黨內人士分析，蘇貞昌可能留任的三大跡象，首先是九合一大選倖存的地方諸侯，包括高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁等表態力挺蘇揆，可視為重要風向球。陳其邁素來與蔡總統關係最親近，公開挺蘇格外有意義，不免夾雜有蔡總統的意思。

其次，蔡總統在去年底國安高層會議中的會後新聞稿即指出，經濟成長全民共享方案，請行政院蘇貞昌院長率領各部會，將相關具體計畫、財務規畫、經費來源等研擬定案，並適時向國人報告。黨內人士解讀，這是蔡總統再度賦予蘇揆一項新「重擔」。

最後，一名英系要角說，蘇貞昌順從民意普發現金後，閣揆大位「穩如泰山」的態勢已經漸明朗，英系不會直接介入試圖影響總統決策。

英系立委蔡易餘表示，蘇貞昌有做得不錯的地方，但地方選舉失敗代表人民認為施政不夠好，自己是希望民進黨下一任接班人賴清德 私下和蔡總統好好聊，畢竟賴清德要出戰2024總統，行政團隊很重要，所以賴要主動去講，最好不要透過他人去放話蘇貞昌下台等等，避免內部紛爭。