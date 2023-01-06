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還稅於民？普發現金6000需舉債150億 藍批恐嚇人民

台灣新聞組／台北6日電
行政院長蘇貞昌宣布，將普發現金每人6000元台幣，但財政部官員卻稱有150億需舉債，在野黨批數字管理有問題。(記者季相儒／攝影)
行政院長蘇貞昌宣布，將普發現金每人6000元台幣，但財政部官員卻稱有150億需舉債，在野黨批數字管理有問題。(記者季相儒／攝影)

行政院長蘇貞昌日前拍板全民普發現金6000元（台幣，下同，約195美元），並在昨日院會拍板中低收入戶加發1年生活補助。但財政部官員指出，普發現金財源不足，至少要舉債150億（約4.9億美元），在野黨對此痛批「還稅於民」變「恐嚇人民」。

本報系聯合報報導，行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌在院會中表示，他已經核定再投入45億元，針對弱勢民眾的生活補助延續加發1年，若是今年經列冊為低收入戶及中低收入戶的民眾，低收入戶每人每月發750元，中低收入戶每人每月發500元，為期1年；補助在春節前就會入帳，預計60萬人受惠。

蘇貞昌說，已請衛福部、行政院主計總處與各縣市政府密切聯繫，中央預計在明天下班前，將核定款項分配數額提供給地方進行撥款作業，請衛福部持續督導地方政府加緊作業，希望能夠在農曆年前即時入帳，讓弱勢民眾溫暖過年。

至於外籍人士是否包含在普發現金範圍中，羅秉成說，行政院之前推出五倍券時，部分符合資格的外籍人士也可領取，像是國人的外籍配偶若持有效居留證、持永久居留證者或是持外交官員證者等，但紓困振興和這次普發現金目的不同，仍在政策評估是否擴及外籍人士。

財政部官員昨天表示，相關細節還在討論中，一般而言，普發現金財源可能會先移用歲計賸餘，截至2021年審定決算數，累計歲計賸餘約2700億元，扣掉已編列移用部分，可運用的歲計賸餘僅剩1250億元。發放現金6000元匡列預算1400億元，至少還要舉債150億元。

據台北中國時報報導，對於財部官員說「還稅於民」起碼要舉債150億元以上，在野黨痛批，國民黨立委賴士葆表示，財政部說法是道地的「恐嚇人民」，蔡政府自己說要拿1800億中的1400億發現金，還稅於民，財政部說還要舉債，是要讓人民在領6000元的時候有罪惡感嗎？他並強烈質疑是不是政府有其他地方用太多，導致發現金的錢變少，所以才故意說還要舉債？

民眾黨立委邱臣遠痛批，近年政府累積超徵稅收1.3兆，已顯示政府數字管理失靈，不符財政紀律，且既然要普發現金，就該知道錢從哪來，這樣才是負責任的態度，如今竟要透過舉債來籌措，坐實蔡政府數字管理失準、評估過程粗糙。

時代力量黨主席、立委陳椒華也批評，普發現金6000元，不應該是不排富的齊頭式假平等，依照財政部的說法竟還要舉債100多億元，完全違背還稅於民的初衷了。

低收入 財政部 紓困

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