藍：金不可怕黑才可怕 議員嚇得要死

台南市議員李鎮國4日凌晨4時以15萬元台幣交保，步出地檢署。(記者邵心杰／攝影)

台南市正副議長選舉賄選案，國民黨 議員林美燕、蔡淑惠都被以證人傳訊，被認為兩人曾被「接觸過」威脅利誘卻未得逞，但兩人不願多說。台南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示「金不可怕，黑才可怕。」郭再欽與林士傑黑金勾結，議員嚇得要死，林士傑還沒到案讓人心生畏懼，檢察官不管有什麼樣的壓力一定要嚴辦，不要讓台南淪為黑道故鄉。

熟悉內幕人士透露，這次有人為了拿下議長寶座不擇手段，先利誘，傳出有「1000萬(台幣，下同，約32萬5700美元)、2000萬，甚至5000萬關鍵價碼」，若不聽話，改用黑道兄弟手法「好言勸說」，期間傳出議員方一峰「被請上車」，一度有人比出槍枝手勢，暗喻有人擁有大量槍枝，讓部分議員「心驚驚」。

據了解，檢調依據事證研判該案由民進黨 前中執委郭再欽、無黨聯盟前名譽顧問團長楊志強及尚未到案的台南市區漁會理事長林士傑三人形成「鐵三角」，以金錢利誘、恐嚇威脅，加上楊志強居間牽線，才拿下台南市正副議長寶座。

蔡育輝指出，議長選舉有金錢介入狀況在全台都可聽見，大多是期約或交付金錢，不投再歸還，今年台南除了金錢當後盾，黑道介入才更嚇人，因是記名投票 ，「議員冒著生命危險不敢反悔跑票」。他說，林士傑有黑的背景，未到案令議員心生畏懼，相信包括方一峰及曾被他接觸過的議員還不敢完全說出實情。

蔡育輝說，一開始可能只是徵詢要不要投自己或投給邱莉莉，後來國民黨團決議不能和民進黨合作，但有答應的議員恐怕是怕得要死；這次選舉是因郭信良和邱莉莉兩個集團互爭才會發生這種事，納悶「議長到底有多大的好處？多大的權利？讓兩邊不擇手段要當選。」

前議員謝龍介表示，從選前88槍到選後陳凱凌貪瀆案、議長賄選案，每一件都讓市民蒙羞，還淪落為貪汙城市，「台南市從未如此受到關注，卻幾乎沒有一件好事，不知令多少市民心痛懊悔。」他認為此案盤根錯節，水很深，若有賄選，可能錢已付，相信檢調也能掌握金流，希望案情早日水落石出。

台南檢調偵辦議長賄選案搜索傳訊議長邱莉莉、副議長林志展等人，經一整天調查、偵訊，懷疑民進黨前中執委郭再欽主導全案，無黨團結聯盟前名譽顧問團長楊志強及未到案的民進黨前市黨部執委林士傑涉居中聯繫，昨天聲請羈押郭再欽、楊志強，其餘交保。檢方已簽發拘票，指揮調查官積極拘提林士傑說明。法院裁定郭再欽羈押禁見、楊志強請回。邱莉莉、林志展分別以50萬、20萬元交保。

民進黨代理主席陳其邁昨天上午表示要啟動廉政會調查。總統府也罕見對司法個案發表看法。總統府發言人張惇涵表示，總統府尊重檢調單位，也支持依法徹查到底、毋枉毋縱。民進黨發言人謝子涵在中常會後記者會上也表示，絕對支持檢調徹查到底。