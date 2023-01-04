2024展氣勢？ 侯友宜改臉書照 喊團結共好

新北市長侯友宜3日更改臉書封面照片，寫下「團結共好，創造中華民國和平、安定、繁榮、永續」，被解讀向黨內喊話團結。（圖／取自侯友宜臉書）

新北市長侯友宜 被視為2024總統熱門人選，他昨天一改臉書封面照，並取名「團結共好」，強調「創造中華民國和平、安定、繁榮、永續」，被解讀向黨內喊話團結。國民黨 中常委林金結昨說，國民黨只有侯友宜才能對抗民進黨 準主席賴清德，黨中央應直接徵召侯出戰，不應再辦初選，搞得黨內分崩離析。

侯友宜昨天沒有公開行程，僅透過臉書發文，「2023年，我們一同許下心願，台灣團結共好，創造中華民國和平、安定、繁榮、永續，新的一年，我們一起加油，以包容及關懷，串起新北有愛、台灣有愛，一起團結共好，才能讓中華民國更好」。侯友宜一改臉書封面照，換上淺色卡其西裝和白色POLO衫，背景則是永和綠寶石公園藍天白雲，發文不到一百字，連提兩次中華民國，引發議論。

據指出，侯友宜以往發文重點多在新北，連任後常提及「國家」，不再僅侷限於新北。

過去四年，侯友宜勤跑行程，鮮少像昨天一整日沒活動的情形，近期多次「不公開行程」，各方解讀可能是私下拜會。

對於媒體報導，侯友宜和鴻海創辦人郭台銘密會談「搭擋」參選。前立委沈富雄昨表示，國民黨2024總統大位候選人已是非侯友宜莫屬，郭台銘先前對ＢＮＴ疫苗大發雷霆時，當時外界就傳言「郭台銘會有重大聲明」，結果時間過了，沒有任何動靜，讓他認為「郭董無志於2024大位」；倒是侯前天表示「台灣要當關鍵角色，不做大國棋子」，千呼萬喚始出來的氣勢已經出來了。

至於民進黨質疑「落跑市長」，新北市議長蔣根煌說，現在是民主時代，若新北市民都支持侯友宜出來選總統，願意做最強後盾，相信侯願意挺身而出；且侯早已在新北市府服務12年，民進黨根本沒有資格批評侯是落跑市長。

林金結說，國民黨主席朱立倫說過，藍營要推派最強人選，侯友宜現在就是這樣的角色，黨內現在有共識，侯是「唯一」能擊敗民進黨的人選。新北基層都認為侯有能力，也不吝惜讓侯離開新北、前進中央，民進黨現在已定於一尊，幾乎確定由賴清德參選總統，國民黨也應團結一致。

外傳侯友宜與台中市長盧秀燕的「侯盧配」，盧秀燕昨天僅說「謝謝」，並未多做回應。國民黨立委江啟臣說，這都是「假設中的假設」，最重要的是要能贏，還能團結合作，「否則再怎麼夢幻人選，恐怕最後都會幻滅」。

民進黨立委何欣純批評，「侯盧配」是「落跑配」，等於再現高雄市前市長韓國瑜的例子，侯盧配也得先通過朱立倫的黨內運作。民進黨新北市議員戴瑋姍表示，侯以往在許多議題都沒有跟國民黨站在一起，現在高喊中華民國，看起來像是要安撫深藍族群，為總統大選鋪路。