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南投立委補選 國民黨擬徵召前縣長林明溱

記者江良誠、賴香珊／南投4日電
南投立委補選，國民黨擬徵召南投縣前縣長林明溱。(圖／南投縣政府提供)
南投立委補選，國民黨擬徵召南投縣前縣長林明溱。(圖／南投縣政府提供)

南投第二選區立委補選9日登記，民進黨中常會預計今通過徵召前立委蔡培慧參選，國民黨以前縣長林明溱民調最高，在勝選考量下，國民黨傾向徵召林明溱，最快今天中常會宣布，但林明溱昨說，應該由年輕人接棒，他還沒答應徵召，將開家庭會議討論後再決定。

國民黨雖有南投市長宋懷琳、議員游顥，以及縣黨部前主委林儒彬爭取，但內部民調顯示林明溱最高。國民黨秘書長黃健庭昨赴南投溝通，宋懷琳說，她原以為是要討論民調何時舉行和作法，沒想到黃健庭告知民調已做完，除了游、宋、林3人，也列入林明溱，對比結果雖然4人支持度都高過蔡，但以林明溱支持度最高。

林明溱說，他擔任公職數十年，卸任後回歸家庭生活，參考民調他被列入，結果還是第一名，很感謝縣民對他8年執政的肯定，對黃健庭「提示」參選相當感謝，但他認為應由年輕人接棒，還沒答應徵召。

林明溱兒子林儒彬布局參選已久，他說，黨中央希望他說服父親參選，但父親擔任公職數10年很辛苦，而且3月補選後，緊接著又是下1屆立委選舉，父親年紀大也是一大考驗。

宋懷琳說，她只能被動接受結果，雖然心有不滿，但還是尊重黨中央決定。游顥表示，他認同黨中央作法，但在人選尚未公布前，他會繼續努力。

對民進黨將徵召蔡培慧參選，有意參選的民進黨集集鎮前鎮長陳紀衡昨說，民進黨急需1場勝利，君子有成人之美，但「如果說我不失望的話，肯定是騙人的」。

民調 國民黨 民進黨

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