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新聞評論／背叛跑票充斥 國民黨須培養人才取代寄生者

聯合報社論
國民黨在九合一選舉重挫民進黨後，黨主席朱立倫說，國民黨連一分鐘高興的時間都不應該有，旋即在縣市議長選舉大摔一跤。（本報資料照片）
國民黨在九合一選舉重挫民進黨後，黨主席朱立倫說，國民黨連一分鐘高興的時間都不應該有，旋即在縣市議長選舉大摔一跤。（本報資料照片）

國民黨在九合一選舉重挫民進黨後，氣勢上揚，黨主席朱立倫說，國民黨連一分鐘高興的時間都不應該有，卻是事實，因為旋即在縣市議長選舉裡大摔一跤。殘酷的是，把國民黨摔得灰頭土臉的，不是民進黨，而是自己的黨員同志；多個縣市議員背叛、跑票、退黨，同步揮拳重擊國民黨。如果沒有徹底反省改革，國民黨輸掉的不只是幾席議長，更將輸掉重返執政的契機。

這次縣市議長選舉，台南黑影幢幢，成為全國焦點。雖然綠營內部惡鬥教人咋舌，但投票時，民進黨議員卻一一歸隊，「含淚投黨證」，奪回綠色江山。反觀國民黨，許多黨籍議員禁不起利誘威脅和分化策反，各種陣前倒戈理由之荒誕，各種叛逃投敵情節之難堪，都誇張到無以復加，令人不可思議。

在高雄市議會，五連霸議員曾俊傑聲稱因「國民黨長期分裂」而退黨投敵，迫使國民黨提名參選議長的陸淑美一度宣布退選，讓國民黨陣腳大亂，曾俊傑則從民進黨手裡分到副議長寶座。在基隆市議會，國民黨最資深議員，八連霸且曾任議長的張芳麗，則以經濟問題曾獲協助的「報恩」理由，倒戈協助綠營拿下有史以來的第一個民進黨基隆市議長寶座。

台南市議長選情詭譎，爐碴、光電、八八槍擊，黑色風暴籠罩。綠營內部互砍慘烈，但民進黨招降了國民黨三議員，江山底定，根本不擔心正國會六議員跑票，形同藍營叛將幫綠營固票。反而是國民黨推出參選副議長的李文俊，竟然帶頭跑票；而李鎮國跑票後還說是「為黨著想」，並反問黨團「到底誰被洗腦、誰在玩誰」，隔天才道歉，指被民進黨欺騙，恍若誤闖政治綠林的小白兔。

國民黨本來在花蓮縣完全執政，但議長選舉竟有六名議員集體跑票。原議長張峻涉案遭排黑未獲提名，卻在跟著跑票的議員和民進黨、無黨籍議員支持下，連任成功，隨即宣布退黨。張峻背叛遭開除，但張峻指控朱立倫讓立委傅崐萁長期把持黨部、霸凌同志，亦非無因；支持張峻的議員也拆除黨團銜牌背板，儼然「下架國民黨」。國民黨則在開除跑票議員後，失去過半席次優勢。

藍營議員跑票固然各有不同的腳本與台詞，但共同處是都反映了民進黨的分化離間與國民黨的離心離德；而且就是因為國民黨內部分裂，才讓民進黨見縫插針、策反招降。在野的國民黨缺乏政治資源，只有團結才能禦敵，否則民進黨略施威脅、利誘、分化，很容易就從內部攻破國民黨的堡壘。

國民黨長期倚賴自成山頭的地方派系，號令不出黨中央，空喊黨德黨紀，規範不了派系，也約束不了黨員。尤其從「綠得出汁」的台南，到「天天天藍」的花蓮，都有黃復興黨部所屬議員背叛；到底黨紀蕩然與黨德淪喪到什麼地步，才讓這些可能主要靠眷村和榮民票選上的議員，敢做出政治自殺般的背叛行徑？

更根本問題在於，國民黨地方經營空虛，不積極培養人才。九合一選舉時，面對以前客家、原住民等都是藍的，國民黨高雄市長候選人柯志恩說，「現在都去了了」；議長選舉跑票後，國民黨清理門戶，高雄市議員陳麗娜也說，黨內還有許多「曾俊傑們」，而且都是未爆彈。換言之，國民黨幾如掛牌靠行的計程車行，黨內充斥著見利忘義的寄生者，選前掛著國民黨招牌，選後隨時可以脫掉。國民黨必須培養更多人才，取代這些寄生者。否則，這樣的國民黨，說離心離德只是剛好，講黨德黨紀有點奢侈，談重返執政太過天真。

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