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離民意太遠 綠敗選檢討報告 黨內悶燒

台灣新聞組／台北30日電
民進黨2022年大選檢討小組召集人鄭文燦（右）和前新竹市長林智堅（左）。(本報資料照片)
民進黨2022年大選檢討小組召集人鄭文燦（右）和前新竹市長林智堅（左）。(本報資料照片)

民進黨敗選檢討報告反被黨內檢討，民進黨前立委林濁水說，民進黨檢討報告未觸及關鍵的蔡英文總統，和民意落差實在太巨大了；台北市長蔣萬安昨說，尊重民進黨檢討報告，但外界有不同聲音，跟民眾期待的深刻反省有一段落差。

新竹市前市長林智堅認錯道歉，林濁水質疑，「真要靠他認錯止血嗎？真正的關鍵者呢？」這就是蔡總統不帶頭檢討，把檢討責任交給檢討小組召集人鄭文燦時，「我會脫口而出，為難鄭文燦了」。

民進黨代理秘書長林鶴明稱「側翼並非敗選主因」，但民進黨立委高嘉瑜說，敗選原因非常多，但若民進黨只剩一種聲音，或出現不同意見就會被出征、洗板、攻擊，就會陷入同溫層迷思，導致聽不到真實的聲音，這是一件非常危險的事，也是敗選非常大的因素。

至於內閣改組，總統府發言人張惇涵昨說，將於立法院會期結束後檢討。高嘉瑜主張「團進團出」，她點名內政部代理部長花敬群態度不適當，就算不認同立委質詢，應該理性溫和講出道理，不是用咒罵輕蔑的語氣面對質詢，這是對民代的不尊重。

民進黨立委陳亭妃質疑，檢討報告直指選戰期間的黑金、候選人學倫事件、網路文宣戰等，都是造成民進黨無法取得中間選民認同的原因，但至今黑金、黑道還是存在，如此檢討有徹底嗎？

民進黨立委何志偉說，民進黨檢討報告只是走一個形式，黨應思考未來要做出什麼改變，還有未來的展望是什麼，不是一再重提過去的疫情或論文事件。立委劉世芳表示，現在當務之急應提出更好的方向，重拾選民信心。

此外，副總統賴清德昨晚到台東與黨員座談，有民眾提到中央對認知作戰對策不足、匪諜刑度不夠重等，賴清德說，今年選舉民進黨缺乏明確主軸，導致選舉力道變小，負面消息防不勝防，民進黨需要加強網路宣傳及負面消息澄清的能力，選舉技術跟攻防都需要檢討改進。

民進黨 賴清德 疫情

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