新聞評論／避戰不是靠兵役 眾人皆醒唯蔡英文獨醉

蔡英文總統舉行記者會向全民報告「強化全民國防兵力結構調整方案」，指恢復一年的義務役是困難的決定，但身為總統，捍衛國家安全是她無可迴避責任。(記者杜建重／攝影)

蔡英文 總統宣布延長義務役兵役役期為一年。網上年輕人談論起來，充滿著欲哭無淚的調性。有人說，如果還是除草、刺槍術那就算了吧！但練不練刺槍術與否根本無關宏旨，在兩岸武力懸殊已愈趨極端的狀態下，不論兵役短長，都決定不了戰場上的勝負。

這場記者會上，蔡英文一開始就引烏克蘭 為訓，認為烏克蘭被侵略了300天後仍未被擊倒，而做出「備戰才能避戰、能戰才能止戰」的結論。亦即，台灣縱成了烏克蘭第二，也將是中共無法戰勝的台灣。此語暗示著，兵役延長後，透過精實的訓練，就能在戰爭降臨時頑強而堅決地屈人之兵，屹立不搖。

她還將可能引發戰爭的根源，歸給中共，認為台灣「處在威權主義擴張的第一線」，亦即，兩岸就是民主與專制、甚或是民主與極權的鬥爭，這場仗若是發生，責任全在中共，而不在台灣，更非她領導下的民進黨。

但此處犯下兩個謬誤：一、台灣在美國的心目中可能確是極其理想的「烏克蘭第二」，但它的戰場形勢與戰爭性質卻決定了台灣不能成為「烏克蘭第二」；二、兩岸的鬥爭本質就算確有所謂的民主與專制間的制度競賽，但真正能扣發戰爭的扳機，卻是統獨的爭執，而不是制度的區別。

就第一個謬誤言，只要在台灣過上個數十年，婦孺皆知解放軍 的攻台戰略，並沒有如同普亭那樣地只占領烏克蘭一部分領土的目標，它一開始就要奪取整個島嶼，並且採取的是雷霆式攻擊，速戰速決；在美國不插手的情況下，這一場戰爭應該會在十天、至遲三周之內結束。

台灣的地理位置與小大，更與烏克蘭相去甚遠，後者與多國接壤，北約武器可以源源不絕自後方供輸，前者卻四周環海，只要喪失制空、制海權，所有後援都將無法馳送，形成甕中捉鱉的態勢，此所以台灣無法成為「烏克蘭第二」的最主要原因。

因為，只要解放軍在最初的數十小時內形成了這一個圍打的形勢，切斷一切外援的管道，美軍就算想要插手都已太遲，台灣只能用已有的武器庫存，在打光它之前做一盡忠職守的困獸之鬥而已。而由於台灣太小，毫無縱深可言，戰事幾乎在解放軍以導彈摧毀一切軍事與政治目標，並成功登陸之後就可說結束了，幾無期待烏克蘭力挺300天這般奇蹟的可能。

而它的戰爭本質亦極其不同，俄烏戰爭引爆的爆點是俄羅斯的自身安全受到威脅，但俄攻擊烏克蘭卻仍屬於侵略戰爭，存在一定的不義性；但當解放軍渡海攻台時，它的本質卻是中國這一分裂國家的內戰，是一方試圖統一另一方的統一戰爭，並沒有合法性問題。近年流行的台灣並非中國領土的敘事，只存在於國際政客的嘴上，卻不在國際組織與國際間的各類法律與歷史文件上，就算是聯合國亦一直承認兩岸皆屬一個中國的法律事實。

其次，就第二個謬誤言；兩岸若爆發戰爭，它的起源並非因為雙方的制度差異，而是一方尋求獨立，而另一方決定出手制止造成。只要認知戰爭的真正性質，就會清楚得出避戰的唯一方式，就是不去觸發或推動「分裂主權與領土」的行為，亦即不去推動台獨，而是積極而真誠地尋求談判與和解。

「民主與專制的鬥爭」並不是這個世界的真相，美國與歐洲都將俄烏戰爭做此界定，是刻意隱藏了西方意欲維持它在這個星球上的主宰者角色的意圖，台海更不能淪為這一政治敘事的犧牲品。

蔡英文將戰爭可能發生的歸因，放在一個錯誤的爭點上，又將戰爭的勝負寄託於一個區區幾個月差異的兵役役期上，是一種極其不負責任的誤導。而這一誤導又將毫無疑問地讓戰爭成為全民無可逃避的命運。

北宋司馬光在《訓儉示康》一文中嘗云「枉道速禍」，雖只是一持家家訓的道理，但作為治國的借鏡亦無不可；因為以不正當、錯誤的思維治理國家，不免迅速招致災禍，甚而是戰禍。究竟該怎麼做可以避戰，其實是眾人皆醒而蔡英文與民進黨獨醉也。