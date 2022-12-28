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新聞評論／能源政策錯誤 綠能蟑螂橫行

新聞評論

這次台南議長選舉風風雨雨，選前先有民進黨中執委郭再欽涉學甲爐碴案被起訴，後有經發局長陳凱凌因收賄及接受性招待被押，兩案皆與龐大的光電利益有關。為此，市長黃偉哲在議會挨批用人不當，他被迫承諾其任內不審「台61線以西」光電案，以爭取支持。「光電」正是台南腐敗變質的通關密語，牽起當地黑白兩道與政商間綠能蟑螂橫行的亂象；這些，全拜蔡總統錯誤能源政策之賜。

黃偉哲所謂的「台61線以西」不開發，指的是台南西濱快速道路以西的七股海岸地區。11月間，七股地區兩百多位民眾才到總統府前抗議，不滿當地光電過度開發，要求總量管制。居民反映，七股地區有1/10的土地被開發作光電用途，光電板包圍魚塭，當地文蛤、魚類受到驚擾，無法正常生長或大量死亡。今年，許多黑面琵鷺不再飛到七股，改飛高雄茄萣海邊，都是受太多光電板反光騷擾所致。

陳凱凌是黃偉哲倚重的經發局長，歷經高雄、台南市府職務都備受器重，他卻利用職位與光電、土地開發業者勾結，並收受賄賂。台南市議會原已決議，台61線以西不再開發，他卻私下偷渡開發案件。這次議長選舉，據傳正是以台61線以西的光電開發為暗盤，才會激出民進黨正國會的強烈反彈。事實上，陳凱凌的貪瀆弊案，六月即遭國民黨市議員謝龍介檢舉，但檢調遲遲未辦。此案若在選前爆發，這次市長選舉結果可能翻盤也說不定。

綠能的開發，原是為了環境永續，是值得努力的方向。然而，在政策草率、制度不健全及人謀不臧下，龐大的商機和利益招來綠能蟑螂橫行，黑白兩道爭相覬覦介入，遂引發諸多可怕的後遺症。最嚴重的，是胡亂改變土地用途轉為「種電」，不僅破壞原有良田、魚塭，甚至永久破壞了環境與生態，這是得不償失。其次，偌大的光電利益在政商勾結下被不肖官商搜括，但實際產生的發電效益，卻明顯薄弱。最後，不分輕重的過度開發光電，造成對社區居民、魚塭業者的生活環境危害，當然引發民怨。

在陳凱凌的強力主導下，台南市的太陽能發電量已達3.5GW，為台灣之冠，占了全台近1/3的比重。陳凱凌自誇，過去一個月通過三個案件，如今每月可達25件；足以說明台南的光電開發多麼如火如荼。兩年前，台南北門蘆竹溝就曾發生蚵農不滿「光電圍村」的抗議事件；更有業者的光電板設到村落社區門口，與居民住家僅十公尺之隔，其刺眼誰能忍受。這些，蔡政府都裝作視而不見，卻繼續誇稱其綠能發展成就。

除了光電，風力發電的情況也如出一轍，都因為是新興產業規範不明，許多懂門道的投機人士便在灰色地帶大肆活動。最近發生風電業者申設拖吊飛航許可的事件，台灣海立公司資本額僅5萬元，卻欲經營離岸風電直升機業務，而交通部竟火速放行，令人不可思議。交通部長王國材辯稱，此案是經濟部長王美花特別關照；那麼，王美花又是根據哪一條投資法令，可對業者放水到這種地步？

「綠能蟑螂」近年已成為台灣的新興行業，他們穿梭在廠商、地方有力人士和民代、主管官員之間喬事，循著利益和貪腐的氣味而行，靠著金錢和威嚇擺平一切。蔡總統上任六年多來，從苗栗、彰化、雲林、台南，都有各色「風光兩電」的綠能蟑螂遭到偵辦，包括黑道、鄉鎮長、乃至文化部科長在內。錯誤的能源政策，養出畸形的綠電生態，蔡總統都沒看見嗎？

綠能 民進黨 西濱

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