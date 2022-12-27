蔣萬安上任首日逢生日 「柯規蔣隨」捲袖上工嗡嗡嗡

台北市長蔣萬安上班第一天透過市府廣播系統跟同仁打招呼，期待與大家共同努力，為台北帶來嶄新面貌。（記者余承翰／攝影）

台北市長蔣萬安上班第一天「柯規蔣隨」，延續前市長柯文哲晨會慣例，邀副市長李四川、秘書長李泰興等人捲袖即刻上工；中午到市府員工餐廳吃午餐，民眾驚喜捕獲「野生萬安市長」。他下午先赴議會初試啼聲、再走訪市警局，晚間到清潔隊了解垃圾收運情形，蔣市長的第一天也「嗡嗡嗡」。

昨天適逢蔣萬安生日，他表示生日願望就是「期待能夠讓市政推動非常順暢、成功，讓市民有感，這就是我生日最大的願望。」他說，晨會主要針對大巨蛋、內湖交通問題與同仁交換意見，也討論跨年及台灣燈會的準備。

針對另名副市長林奕華明年2月1日上任遭綠營批評市政接軌淪為脫軌，他表示小內閣人選都是各領域非常優秀人才，他會用市政成績供市民大眾檢驗。至於民進黨 市議員顏若芳質疑，市府女性閣員比率僅六分之一，剛上任就跳票，蔣表示小內閣三分之一女性比率是設定的目標，會逐步達成，但除性別考量，也要平衡考慮專業等各方因素。

蔣萬安昨天上午七時半舉行晨會，隨即透過市府廣播向市府員工加油打氣。他說，「今天是我第一天與各位並肩作戰的日子，期待大家攜手努力下，台北會有嶄新的面貌與躍進。台北市政運行長期仰賴各位付出與投入，期許大家推動市政要兼顧市民感受，建設過程也要為市民帶來溫暖，積極打造成『服務型』政府」。

「只要政府永遠和市民在一起，民眾便和政府在一起。」蔣萬安說，台北的偉大來自市民光榮感，期勉市府同仁對市民有益的就放手去做，他還特定用台語說「拚落去就對了」。大家通力合作激發更多勇氣、開創更多可能，這些可能讓台北有無限發展空間。

中午12時30分，蔣萬安到市府大樓地下一樓員工餐廳用餐，他說剛開完會，下樓吃飯比較快，自助餐也比較多選擇，他還特別推薦員工餐廳菜色好，「一定要吃吃看臭豆腐」。

蔣萬安下午出席台北市議會，在介紹市府首長前，民進黨議員王世堅以權宜問題發言，表示準備生日禮物送給蔣市長，隨即送上故總統蔣中正玉照，他說要「提醒你沒有犯錯空間」。蔣接著到市警局視察治安、交通各項警政工作推動執行情形，請所有警察 人員針對市民深惡痛絕的「黑道暴力、聚眾鬥毆、詐欺與毒品 犯罪」強力執法，他會全力支持依法行政、嚴正執法，做警察最堅實的後盾。