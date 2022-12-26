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黑白集／清潔婦扳倒總經理 棒喝蔡政府仍拒改組內閣

黑白集
台灣網路書店龍頭「博客來」因解僱一名年資20多年的李姓清潔工，遭疑是假承攬、真僱傭，勞資爭議引發公憤。(本報資料照片)
台灣網路書店龍頭「博客來」因解僱一名年資20多年的李姓清潔工，遭疑是假承攬、真僱傭，勞資爭議引發公憤。(本報資料照片)

博客來書店一名清潔婦工作20年後突遭解僱，領不到退休金，婦人只好找律師和總經理直球對決。結果，一天內形勢逆轉，博客來母公司統一超商同意支付近百萬台幣（約3萬多美元）賠償金尋求和解，並將那名總經理調職。

在冷颼颼的冬天，這則清潔婦扳倒總經理的故事，格外令人感到振奮。這名清潔阿姨在「假承攬、真僱傭」關係下工作20年，沒有勞健保和獎金，福利甚至不如工讀生。她說，是「為了一口飯在忍耐」，不想付不出房租而得帶小孩四處流浪。這回，是博客來年輕員工鼓勵她找律師討權益，網民群起聲援；統一超商為維護企業形象，不得不斷然處置。

清潔婦被丟在前清潔公司和博客來之間的幽冥地帶，在「僱傭」與「承攬」間被壓榨20年，問題都出在政府勞工政策的斷鏈。同樣的問題，恐怕還發生在許多勞工身上。在大企業，清潔工往往像是隱形人，主管階層不會注意到他們的存在；所幸博客來員工知道清潔阿姨的辛苦，關心她的生活，人間有溫暖。

清潔婦事件幾重創博客來形象，幸好統一超商及時出手，24小時即將火勢控制，堪稱是機敏的危機處理。這故事也是給蔡政府的一記棒喝：民間企業為清潔婦撤換總經理，是深知眾怒不可違，必須遵循正義之聲。敗選近月，蔡英文仍拒改組內閣，心胸見識顯不如企業！（轉載自聯合報）

超商 勞工 退休金

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