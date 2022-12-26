兵役延長查照變審查 在野批民進黨甩鍋拖各黨下水

蔡英文總統27日召開國安會議可望拍板兵役延長，行政院公布送立院查照後，民進黨立院黨團將主導把此案從查照改審查。圖為陸軍43砲考潭營區官兵。（本報資料照片）

立法院民進黨 團總召柯建銘昨天表示，行政院核定義務役兵役延長為一年政策後送立法院查照，「（查照案）一定會改審查案」，立法院將有三個月的審查期。

柯建銘的談話暗示，蔡英文總統在明天召開的國安會議上很可能拍板兵役延長，行政院公布送立院查照後，民進黨立院黨團將主導把此案從查照改審查，循過去「開放美豬模式」進行。在野黨批這是民進黨的政治算計，打算把延長兵役的政治後座力甩鍋給在野黨。

義務役兵役延長為一年原本已是蔡政府既定的政策，但在九合一大選大敗後，民進黨內對該政策可能衝擊選情的疑慮逐漸升高，讓政策推動出現障礙。

國防部 官員多次重申，兵役延長政策，拍板權在總統府。蔡總統上周預告本周將召開國安會議，外界預期兵役延長一事將是國安會議討論重點，很可能由蔡總統拍板並對外宣布。

柯建銘表示，按照目前行政程序，兵役延長案經國防部呈行政院同意發布，仍須送立法院查照，民進黨團擬將「查照案」改為「審查案」，透過付委程序，交由外交及國防委員會審查。

國防部早先評估恢復徵兵制不透過修法程序，以行政命令發布延長為一年役期，不用送立法院審議。柯建銘說，不管役期延長多久，按行政程序必須送立法院查照，但此案是國人矚目的重大案件，牽涉役男權益，立法院有權將「查照」改為「審查」。

柯的談話引發在野反彈，國民黨 團總召曾銘宗表示，政治邏輯不通，「哪有執政黨自己打部會的嘴巴？」若是如此，要請行政院相關部會負責，顯然執政黨對部會施政有質疑，「（兵役主管機關）內政部長應該下台」。曾銘宗表示，依立法院慣例，會把查照案改成審查案，是因為在野黨對執政黨施政有疑義，現在民進黨立院黨團想把兵役延長案由查照改審查，明顯是欺騙大眾。

曾銘宗說，延長兵役的法定程序不須經立法院同意，只要國防部送請行政院公布，立法院查照即可，民進黨要將此案改審查，用意是要朝野共同審視。以現行立法院生態，民進黨想過的法案，沒有過不了的，而不想過的法案，也沒有過得了的，走這個程序，政治意義大於實質，凸顯「完全執政卻不敢完全負責」。

民眾黨團幹事長張其祿表示，役期延長至一年只要行政命令即可，國防部也已完成專業評估，民進黨團試圖將責任推到立法院，是政治與選票考量，並不恰當。時力黨團幹事長王婉諭表示，她不理解民進黨團此舉目的，「除非就是有點甩鍋的概念」，民進黨完全執政，表決也是民進黨占優勢，為什麼要將各黨拉進去？