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興利查弊 高虹安：審視新竹公共工程品質

台灣新聞組／新北26日電
高虹安宣誓就職新竹市長，隨後在市長室簽署第一份公文。（記者許正宏／攝影）
高虹安宣誓就職新竹市長，隨後在市長室簽署第一份公文。（記者許正宏／攝影）

高虹安25日宣誓就職新竹市長，對於個人官司，她說會勇敢面對，並絕對尊重、配合所有檢調司法的程序；對於市政也不會浪費分秒，將全力來拚，相信堅實的市政團隊無論在經驗與專業上，都可以做到最好。她也表示，將興利除弊，重新審視與檢討過去各項公共工程的品質、施工過程與預算規畫，讓財政紀律的精神重新回到竹市。

新竹市府大禮堂外擺著鴻海集團創辦人郭台銘送的鮮花，賀卡寫上「興利除弊展新貌，0到6歲市府養」。高虹安指出，「0到6歲市府養」是她的政見之一，郭台銘提醒她未來要秉持福國福民的態度，努力施政完成在民眾心中立下的願景，她會全力以赴。

是否就會開始查「新竹大秘寶」？高虹安說，之後將更用心查核、檢討公共工程，若查到類似弊案會交由檢調司法，非由市府認定。

前市長林智堅在臉書發文恭賀高虹安，並指8年建設預算規畫皆依法編列，工程發包也依照採購法程序，更累積減債32.1億元台幣（約1億美元），「紛擾會過去、建設會留下」，過去選舉語言的指涉，希望能到此為止。

苗栗縣長鍾東錦也宣誓就職，他表示，會用4年時間來證明，苗栗即將崛起；未來將跨越黨派的高牆，資源共享、族群共榮，讓民意成為縣政主流。

預算 郭台銘 臉書

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