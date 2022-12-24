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黨內「隱形逼宮」 酷吏院長身段變軟想留任

記者 林縉明
行政院長蘇貞昌近來身段之軟，彷彿判若兩人。（本報資料照片）
行政院長蘇貞昌近來身段之軟，彷彿判若兩人。（本報資料照片）

過去凡事必爭好鬥的行政院長蘇貞昌，近來身段之軟，彷彿判若兩人。他在衛福部長薛瑞元、鴻海創辦人郭台銘交鋒時，跳出來當和事佬緩頰，替官員道歉；他自比「挑擔的人」，形容閣揆不易當。23日表達深刻檢討選舉結果時，也藏著一句「帶著團隊繼續努力」。字裡行間釋放的訊號都是，「我想留下來」。

民進黨九合一敗選，歸納三大敗選原因，包含對抹黑造謠釐清不足、政策溝通宣傳不當、對陸戰空戰經營需加強等。內閣改組聲浪頻傳，相較2018年地方選舉民進黨慘敗，時任行政院長賴清德火速請辭負責。如今民進黨選得比四年前更差，不少人點名蘇貞昌若不下台，民進黨2024總統立委大選會輸得更慘。

不過，蘇貞昌也不是省油的燈。選後28天，蘇貞昌收起酷吏形象、大砲性格；宣揚政績也比往日「低調」。相比過去兩年蘇貞昌總將疫情、經濟表現掛在嘴邊，敗選後，政策宣傳與民眾感受有距離，成為檢討原因之一。上月底口罩政策鬆綁，政院也相較低調。

日前傳出前副總統陳建仁到行政院開會，被聯想是否與內閣改組有關，蘇貞昌火速對外說明，稱陳建仁是出席防癌會議，且已經來開過很多次。一方面否認傳聞，另一方面也是要告訴外界「行政院還是我當家」。

上周蔡英文總統與蘇貞昌選後首次同台合體，蘇貞昌自比行政院長就像「挑著很重的擔子的人」，沒辦法對批評回嘴，因為擔子實在非常重，「也許有人嫌挑擔姿勢不好看，但要優雅一點也很困難」。他是在告訴總統，「閣揆不容易當，不是每個人都扛得起」。

最近薛瑞元、郭台銘隔空交火，蘇貞昌更罕見放軟姿態，當和事佬緩頰，代替官員道歉。

蘇貞昌有句廣為人知的名言是，「人生的劇本早已寫好，只是不能偷看」，但如今黨內對閣揆的「隱形逼宮」逐漸檯面化時，蘇院長的人生劇本，顯然仍須自己操刀。

民進黨 郭台銘 賴清德

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