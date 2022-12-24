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馬英九挺核能 諷經濟部長「美花美花瞞天下」

台灣新聞組／台北24日電
前總統馬英九引用媒體社論，諷刺經濟部長王美花「美花美花瞞天下」。（記者彭宣雅／攝影）
前總統馬英九引用媒體社論，諷刺經濟部長王美花「美花美花瞞天下」。（記者彭宣雅／攝影）

蔡政府2050淨零碳排迫在眉睫，近年台灣多次跳電也引發「缺電」疑慮。前總統馬英九昨天抨擊政府反核知錯不改，淨零碳排路徑排除核能，違背世界主流思維，他以「美花美花瞞天下」，諷刺經濟部長王美花。經濟部昨回應，「寒流來襲已經很冷，沒營養的冷笑話實則不必」。

中華民國核能學會昨召開第32屆第三次會員大會。馬英九說，以核養綠是正確的作法，核一、核二應該延役，核四重啟，全球支持核能，以核養綠、以核減碳。他說，台灣不缺技術、資金與人才，但缺乏知錯能改的政府，既然不能改，只有換政府才能救台灣，否則會一步步沉淪。

馬英九說，民進黨政府把2025年再生能源配比達到20%當作重要政策，但王美花已公開承認，2025年只能達到15.27%，換句話說，這已跳票了，2025年達成再生能源20%都做不到，憑甚麼能在2050年達到淨零？

中廣董事長趙少康也說，「缺電」已影響企業在台投資規畫以及民眾的生活品質，任何角逐2024總統的人都不可迴避這個問題，如果他選總統，「解決缺電」三大主張是「核二廠、核三廠延役」、「核四廠請國內外專家重啟評估」、「評估核一廠轉為SMR（小型模組反應爐）可行性」。

經濟部昨回應，「對馬英九的核電信仰充分尊重」，但傳統核電大國法國也面臨缺電。邁向2050淨零轉型，必須仰賴科技革命性的進展，SMR還在研發設計階段、也要面對核廢料問題。經濟部說，馬執政時也曾宣示要推動「千架海陸風力機」與「陽光屋頂百萬座」，卻進度極為緩慢，「出嘴批評容易、出力做事困難，執政與在野經驗都有的馬前總統，應該體會很深」。

另外，台積電高雄設廠、核三廠除役，供電不足，台電昨送審「大林發電廠燃氣機組更新改建計畫」，擬增加兩部燃氣複循環機組，裝置容量140萬瓩；環保署昨召開環評專案小組第二次審查會議，即使環團認為這並非是必要的開發，但環評初審仍順利通過，會中建議修正後通過。

馬英九 中華民國 減碳

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