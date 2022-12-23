民進黨南投基層批蔡：只會坐總統府 賴清德：面對錯誤

針對敗選檢討，副總統賴清德（中）22日與南投縣基層座談時多次表示，民進黨要誠懇面對自己的不足與錯誤。(記者黃仲裕／攝影)

副總統賴清德 參選民進黨 主席「向黨員報告」第二站昨晚在南投登場，面對民進黨敗選，基層砲聲隆隆，縣議員賴燕雪痛斥，每次檢討廢話一堆，該下台的不下台，民進黨愧對南投縣民；有阿公、阿嬤大罵，台灣已成詐騙 王國，蔡英文總統還只坐在總統府。基層毫不留情批判，賴清德多次緊握拳頭說，民進黨要誠懇面對自己的不足與錯誤，才能再起。

八百多名民進黨支持者昨晚參加南投座談會，多數是年長、資深黨員。賴燕雪直言不諱說，這次選舉民進黨毫無領頭羊，現在該下台的不下台，該面對的問題不面對，這是當前危機，年輕人為何不投票，因為「要下架小英民進黨執政團隊」；中央沒有回應民意期待，高端講不清楚，論文、黑金是一大問題，人民要的是負責任態度，基層黨員、南投縣沒有愧對民進黨，而是民進黨愧對南投縣民。

竹山阿嬤說，台灣詐騙嚴重很多人受害，司法卻輕判，讓台灣成詐騙王國，向政府說了有用嗎？一名名間老農氣憤說，希望賴清德重新把民進黨帶起來，不要像蔡總統只會坐在總統府，民進黨南投民代服務不夠用心，他有事還要請彰化、台中立委幫忙。

蔡姓黨員說，在這麼冷的冬至夜來參加政見會都是民進黨死忠支持者，就是希望賴清德能聽見基層聲音，民進黨不能再和基層脫節。民進黨南投縣長落選人蔡培慧說，台灣已是M型化社會，對於辛苦的基層民眾，政府沒有將資源分配給最需要的民眾，才會引起基層、年輕人反彈。

立委林靜儀、羅美玲說，台灣防疫成功，但忘了基層民眾因為隔離等政策，經濟生活受到影響，還有對岸資訊戰，大家常看抖音、小紅書，無形之中就被洗腦，台灣政府努力、防疫成績就看不到了。

賴清德說，「今晚是冬至，是一年中暗瞑最長的一夜」，台灣人吃糙米湯圓度過寒夜，民進黨敗選後，現在也是最長的暗瞑，需要大家更團結不放棄，他承諾會結合民進黨所有力量，黨公職要下鄉聽取民眾意見，要善盡責任解決民眾問題，自然就能團結。

賴清德三度表示，「我們要誠懇面對自己的不足與錯誤」，政府不是每項都做很好，他自己選過很多次，要勝選一定要讓選民信賴，政府努力推出很多政策，但可能和民眾需求有落差，如果要重整旗鼓，就要誠懇面對選舉結果，雖然民進黨輸了，但人民沒有錯，民主必定勝利。

賴清德也說，民進黨要更加照顧「艱苦人」，大家才不會覺得民進黨只有選舉才會來；民進黨關心守護台灣，卻疏忽年輕人讀書、就業、生活的困境，尤其在疫情衝擊後，民進黨更要拿體貼的政策，重新爭取年輕人信賴，「這是我們使命」。

對於賴清德提及民進黨三大敗選原因，包括論文抄襲、黑金以及沒聽基層的聲音。行政院長蘇貞昌昨說，敗選一定有很多原因，賴也點出相關的問題，「我們應該很認真改過，希望做得更好。」