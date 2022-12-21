賴清德競選民進黨主席 「向黨員報告」首發
民進黨主席補選將於明年1月15日投票，僅副總統賴清德1人登記參選。賴清德今天起正式展開參選行程，規畫到全國各地舉行「向黨員報告」座談會，今天首場在新北市三重區廣1市民活動中心登場，過程全程開放；賴將親自向黨員訴說未來重整民進黨的計畫，也會蒐集基層黨員建言，作為未來檢討依據。
民進黨日前面臨9合一選舉慘敗及嘉義市長重行選舉失利的「二連敗」，黨內氣氛低迷，許多基層黨員憂心如此下去可能很難贏得2024大選，期盼賴清德改革民進黨。據悉，賴清德雖然同額競選，但團隊認為此刻亟需凝聚黨內力量，因此規畫全國座談會，期盼重整旗鼓、重新出發。
賴清德日前已經發表參選聲明，宣布將完成4項工作，包括重整旗鼓、深刻檢討、廣納人才及守護民主。今天起啟動的黨員座談會，主要目的即是傾聽基層心聲，賴團隊特別規畫全程開放，也希望傳達未來「賴主席」大開大闔、有心讓基層反映真正的民意。
而賴清德選擇在新北出發，也有特殊意義。據悉，新北市除了是賴清德家鄉，當地黨員人數也很可觀，民進黨挫敗後，基層降到冰點，因此賴團隊希望能到當地提振士氣，感謝黨員一路以來的支持，希望大家一起重新站起來。
至於黨中央人事，據悉，賴秉持「不在其位、不謀其政」，在正式就任黨主席之前，相關人事都不會提前公開。
他昨也在總統府接見美國聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）訪問團並表示，在全球產業鏈重組中，台灣非常希望能與美國進一步加強合作，除堅守民主陣容，抵抗威權主義威脅，也能共同面對氣候危機影響，讓台美合作雙贏，也能持續繁榮。
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