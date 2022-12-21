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賴清德競選民進黨主席 「向黨員報告」首發

記者丘采薇／台北21日電
參選民進黨主席的副總統賴清德昨晚出席社會福利總盟聯合感恩餐會，他規畫到全國各地舉行「向黨員報告」座談會，首場將從新北三重起跑。(記者潘俊宏／攝影)
參選民進黨主席的副總統賴清德昨晚出席社會福利總盟聯合感恩餐會，他規畫到全國各地舉行「向黨員報告」座談會，首場將從新北三重起跑。(記者潘俊宏／攝影)

民進黨主席補選將於明年1月15日投票，僅副總統賴清德1人登記參選。賴清德今天起正式展開參選行程，規畫到全國各地舉行「向黨員報告」座談會，今天首場在新北市三重區廣1市民活動中心登場，過程全程開放；賴將親自向黨員訴說未來重整民進黨的計畫，也會蒐集基層黨員建言，作為未來檢討依據。

民進黨日前面臨9合一選舉慘敗及嘉義市長重行選舉失利的「二連敗」，黨內氣氛低迷，許多基層黨員憂心如此下去可能很難贏得2024大選，期盼賴清德改革民進黨。據悉，賴清德雖然同額競選，但團隊認為此刻亟需凝聚黨內力量，因此規畫全國座談會，期盼重整旗鼓、重新出發。

賴清德日前已經發表參選聲明，宣布將完成4項工作，包括重整旗鼓、深刻檢討、廣納人才及守護民主。今天起啟動的黨員座談會，主要目的即是傾聽基層心聲，賴團隊特別規畫全程開放，也希望傳達未來「賴主席」大開大闔、有心讓基層反映真正的民意。

而賴清德選擇在新北出發，也有特殊意義。據悉，新北市除了是賴清德家鄉，當地黨員人數也很可觀，民進黨挫敗後，基層降到冰點，因此賴團隊希望能到當地提振士氣，感謝黨員一路以來的支持，希望大家一起重新站起來。

至於黨中央人事，據悉，賴秉持「不在其位、不謀其政」，在正式就任黨主席之前，相關人事都不會提前公開。

他昨也在總統府接見美國聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）訪問團並表示，在全球產業鏈重組中，台灣非常希望能與美國進一步加強合作，除堅守民主陣容，抵抗威權主義威脅，也能共同面對氣候危機影響，讓台美合作雙贏，也能持續繁榮。

賴清德 民進黨 重組

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