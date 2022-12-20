蘇貞昌若不留任 陳建仁、顧立雄接閣揆呼聲高

行政院長蘇貞昌。（圖：行政院提供）

選舉慘敗已近一個月，內閣改組仍沒動靜。蔡英文 總統日前召集高層會議，拍板府院與各部會下一階段布局，將在立法院本會期結束後檢討。行政院長蘇貞昌到底會不會留下，目前仍沒明確答案。黨政高層透露，目前內閣改組程度確實沒定案，若更換行政院長，被視為英系人馬的前副總統陳建仁、國安會秘書長顧立雄最有可能接任。

國安會秘書長顧立雄。（本報資料照片）

據了解，到目前為止，蘇貞昌仍有強烈意願留任，蔡英文還在作整體思考，閣揆動向也將牽動部會首長人事，甚至第二波的公股事業高層人事。

據悉，蘇貞昌最近陸續約談現任閣員及幾位民進黨 中生代討論未來政局，被約談閣員透露，「蘇揆似乎也不確定自己是否會在會期結束後留下，談話內容並沒有明確方向。」

前副總統陳建仁。（本報資料照片）

黨政高層透露，陳建仁確是閣揆口袋名單，在「栽培中生代」考量下，行政院副院長考慮由桃園市長鄭文燦接任。據了解，鄭文燦雖因放棄爭取民進黨主席，檯面上轉低調，但私下仍活躍，鄭也曾找過黨內幾位中生代，談未來想法。

鄭文燦日前表示，兩岸論述應調整，遭質疑對「抗中保台」論述與蘇貞昌不同調。蘇貞昌昨天出席第五屆「政府服務獎」頒獎典禮受訪表示，「沒有不同調，我們講的都是同一個意思」。鄭昨也回應和蘇只是從不同角度看這議題。

至於其他部會首長人事，知情人士說，前交通部長林佳龍接總統府秘書長的可能性很高。