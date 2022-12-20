我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

蘇貞昌若不留任 陳建仁、顧立雄接閣揆呼聲高

記者丘采薇、鄭媁／台北20日電
行政院長蘇貞昌。（圖：行政院提供）
行政院長蘇貞昌。（圖：行政院提供）

選舉慘敗已近一個月，內閣改組仍沒動靜。蔡英文總統日前召集高層會議，拍板府院與各部會下一階段布局，將在立法院本會期結束後檢討。行政院長蘇貞昌到底會不會留下，目前仍沒明確答案。黨政高層透露，目前內閣改組程度確實沒定案，若更換行政院長，被視為英系人馬的前副總統陳建仁、國安會秘書長顧立雄最有可能接任。

國安會秘書長顧立雄。（本報資料照片）
國安會秘書長顧立雄。（本報資料照片）

據了解，到目前為止，蘇貞昌仍有強烈意願留任，蔡英文還在作整體思考，閣揆動向也將牽動部會首長人事，甚至第二波的公股事業高層人事。

據悉，蘇貞昌最近陸續約談現任閣員及幾位民進黨中生代討論未來政局，被約談閣員透露，「蘇揆似乎也不確定自己是否會在會期結束後留下，談話內容並沒有明確方向。」

前副總統陳建仁。（本報資料照片）
前副總統陳建仁。（本報資料照片）

黨政高層透露，陳建仁確是閣揆口袋名單，在「栽培中生代」考量下，行政院副院長考慮由桃園市長鄭文燦接任。據了解，鄭文燦雖因放棄爭取民進黨主席，檯面上轉低調，但私下仍活躍，鄭也曾找過黨內幾位中生代，談未來想法。

鄭文燦日前表示，兩岸論述應調整，遭質疑對「抗中保台」論述與蘇貞昌不同調。蘇貞昌昨天出席第五屆「政府服務獎」頒獎典禮受訪表示，「沒有不同調，我們講的都是同一個意思」。鄭昨也回應和蘇只是從不同角度看這議題。

至於其他部會首長人事，知情人士說，前交通部長林佳龍接總統府秘書長的可能性很高。

蔡英文 民進黨

上一則

黑白集／球證旁證都我的人 民進黨算哪種最強隊

下一則

觀察站／蔡麗清副手或護法 高虹安反守為攻？

延伸閱讀

歐洲議會代表團訪台 盼助啟動BIA談判前置工作

歐洲議會代表團訪台 盼助啟動BIA談判前置工作
斷橋重建899天 宜蘭南方澳大橋通車

斷橋重建899天 宜蘭南方澳大橋通車
選後首度合體 院長留任？蔡英文無表情蘇貞昌微笑

選後首度合體 院長留任？蔡英文無表情蘇貞昌微笑
嘉市長選前之夜 黃敏惠喊別翻盤 李俊俋同台蘇貞昌

嘉市長選前之夜 黃敏惠喊別翻盤 李俊俋同台蘇貞昌

熱門新聞

台積電慈善基金會董事長張淑芬過往49年前曾在美國總統拜登早期競選參議員時的團隊幫忙。(圖:張淑芬提供)

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

2022-12-14 06:41
台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬。（中央社）

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統

2022-12-13 22:42
鴻海發出公告「處分大陸投資事業紫光集團有限公司」，處分之後，集團對紫光持股已全數出清。（路透）

鴻海突拋震撼彈 出清紫光持股

2022-12-16 20:10
佳德昨發表聲明表示「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標」。圖／取自佳德鳳梨酥臉書粉絲頁

中國要求製程配方 如公開私房菜機密 業者直呼「太扯」

2022-12-13 11:11
陳文茜。（取材自臉書）

陳文茜裝人工血管「不停滲血」 自認康復可能性不到1％

2022-12-14 20:29
六種動物測退休力 王者獅子比率最高 製表／林又旻、魏忻忻

不婚、不生、離婚、喪偶… 「一個人」海嘯來襲

2022-12-12 02:25

超人氣

更多 >
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜
黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標

黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標
學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費
買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅

買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅