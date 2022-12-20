我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

延攬女檢蔡麗清當副手 高虹安：無關官司

台灣新聞組／台北20日電
新竹市長當選人高虹安19日公布第一波小內閣人事名單。(記者王駿杰／攝影)
新竹市長當選人高虹安19日公布第一波小內閣人事名單。(記者王駿杰／攝影)

新竹市長當選人高虹安昨天公布首波小內閣人事，台灣高檢署檢察官蔡麗清出任副市長；高表示是借重法制長才和公務體系經驗，與自身官司無關，因為市民對公共工程有相當多疑慮，法制人才對公共工程與依法行政絕對可起作用。蔡麗清指出，希望為市政發展導入不同專業思維與創新。

蔡麗清是司法官四十三期結業，曾任士林地檢署、高雄地檢署及法務部法制司調部辦事檢察官。據了解，蔡麗清已向士林地檢署檢察長繆卓然口頭請辭，蔡是否將新竹棒球場的缺失列為首要調查任務，備受關注。

外界質疑高虹安請來蔡麗清出任副市長，是準備反制，徹查新竹相關案件。台北市長柯文哲昨天受訪時說，台南八八槍擊案不去處理、爐碴案也不去處理，新竹市棒球場不去處理、關埔國小也不處理，專門處理高虹安？當然希望司法符合比例原則，如果不符合比例原則，大家就比照標準，「既然民進黨的道德水準這麼高，就用同樣標準，彼此檢視一下」。

蔡麗清昨發聲明指出，司法工作就像是工程師「debug」（除錯）一樣，嘗試找出不合理的地方，未來她會貢獻所學，讓市府人員可安心工作、為民服務；由於她曾被借調法務部，參與各部會法規制定修正研商過程，相關行政協調經驗將有機會發揮，自己設定的目標是「廉政興利、為民服務 」，協助市長完成市民願望。

除了蔡麗清及先前曝光的台北市府地政局長張治祥出任秘書長，地政處長由現任台中市政府地政局專門委員何憲棋出任、教育處長由現任新竹縣中正國中校長童鳳嬌出任、民政處長由前市長許明財市長室秘書嚴翊琦出任。

邀請檢察官出任副市長是否與新竹市政揭弊或助理費案有關？高虹安說，尋才目的是以施政為主，個人案件尊重檢調與司法，副市長人選曾考慮過學者、公務體系人才，最後發現仍要回歸她能高票當選的原因，就是市民對公共工程有相當多疑慮。

蔡麗清現年45歲，任基層檢察官期間，辦過藝人陳凱倫之子陳銳涉入校園黑幫簽賭案、水泥工胡其揚斷掌詐保案，也曾因偵辦兩岸電話詐騙集團有功，獲頒「法眼明察」的銅雕獎盃。

檢察圈傳言，蔡麗清會被高虹安相中，願意脫法袍從政，因緣際會，與鴻海集團脫離不了關係。

蔡麗清借調法務部後，因業務需要與其他單位聯繫，建立不錯交情，另在觀光餐飲業、體育界也有人脈，更有重量級建設公司老董，直言很欣賞蔡麗清做事風格。蔡麗清前不久也獲邀擔任職籃T1聯盟顧問，宣導反賭反毒反暴力。

新竹市長當選人高虹安19日公布第一波小內閣人事名單，副市長將由台灣高檢署檢察官蔡...
新竹市長當選人高虹安19日公布第一波小內閣人事名單，副市長將由台灣高檢署檢察官蔡麗清出任。(圖：T1聯盟提供)

檢察官 詐騙集團 觀光

上一則

觀察站／蔡麗清副手或護法 高虹安反守為攻？

下一則

食品註冊遭陸歧視？ 農業粉專：官方認知作戰

延伸閱讀

高虹安公布小內閣 高檢署檢察官接掌新竹副市長

高虹安公布小內閣 高檢署檢察官接掌新竹副市長
柯文哲：民進黨打過頭 選戰才大敗

柯文哲：民進黨打過頭 選戰才大敗
觀察站／高虹安案攻防 牽動柯文哲總統夢恐「三頭空」

觀察站／高虹安案攻防 牽動柯文哲總統夢恐「三頭空」
高虹安涉詐領助理費案攻防 牽動柯文哲總統大夢

高虹安涉詐領助理費案攻防 牽動柯文哲總統大夢

熱門新聞

台積電慈善基金會董事長張淑芬過往49年前曾在美國總統拜登早期競選參議員時的團隊幫忙。(圖:張淑芬提供)

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

2022-12-14 06:41
台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬。（中央社）

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統

2022-12-13 22:42
鴻海發出公告「處分大陸投資事業紫光集團有限公司」，處分之後，集團對紫光持股已全數出清。（路透）

鴻海突拋震撼彈 出清紫光持股

2022-12-16 20:10
佳德昨發表聲明表示「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標」。圖／取自佳德鳳梨酥臉書粉絲頁

中國要求製程配方 如公開私房菜機密 業者直呼「太扯」

2022-12-13 11:11
陳文茜。（取材自臉書）

陳文茜裝人工血管「不停滲血」 自認康復可能性不到1％

2022-12-14 20:29
六種動物測退休力 王者獅子比率最高 製表／林又旻、魏忻忻

不婚、不生、離婚、喪偶… 「一個人」海嘯來襲

2022-12-12 02:25

超人氣

更多 >
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜
黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標

黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標
學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費
買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅

買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅