延攬女檢蔡麗清當副手 高虹安：無關官司

新竹市長當選人高虹安19日公布第一波小內閣人事名單。(記者王駿杰／攝影)

新竹市長當選人高虹安昨天公布首波小內閣人事，台灣高檢署檢察官 蔡麗清出任副市長；高表示是借重法制長才和公務體系經驗，與自身官司無關，因為市民對公共工程有相當多疑慮，法制人才對公共工程與依法行政絕對可起作用。蔡麗清指出，希望為市政發展導入不同專業思維與創新。

蔡麗清是司法官四十三期結業，曾任士林地檢署、高雄地檢署及法務部法制司調部辦事檢察官。據了解，蔡麗清已向士林地檢署檢察長繆卓然口頭請辭，蔡是否將新竹棒球場的缺失列為首要調查任務，備受關注。

外界質疑高虹安請來蔡麗清出任副市長，是準備反制，徹查新竹相關案件。台北市長柯文哲昨天受訪時說，台南八八槍擊案不去處理、爐碴案也不去處理，新竹市棒球場不去處理、關埔國小也不處理，專門處理高虹安？當然希望司法符合比例原則，如果不符合比例原則，大家就比照標準，「既然民進黨的道德水準這麼高，就用同樣標準，彼此檢視一下」。

蔡麗清昨發聲明指出，司法工作就像是工程師「debug」（除錯）一樣，嘗試找出不合理的地方，未來她會貢獻所學，讓市府人員可安心工作、為民服務；由於她曾被借調法務部，參與各部會法規制定修正研商過程，相關行政協調經驗將有機會發揮，自己設定的目標是「廉政興利、為民服務 」，協助市長完成市民願望。

除了蔡麗清及先前曝光的台北市府地政局長張治祥出任秘書長，地政處長由現任台中市政府地政局專門委員何憲棋出任、教育處長由現任新竹縣中正國中校長童鳳嬌出任、民政處長由前市長許明財市長室秘書嚴翊琦出任。

邀請檢察官出任副市長是否與新竹市政揭弊或助理費案有關？高虹安說，尋才目的是以施政為主，個人案件尊重檢調與司法，副市長人選曾考慮過學者、公務體系人才，最後發現仍要回歸她能高票當選的原因，就是市民對公共工程有相當多疑慮。

蔡麗清現年45歲，任基層檢察官期間，辦過藝人陳凱倫之子陳銳涉入校園黑幫簽賭案、水泥工胡其揚斷掌詐保案，也曾因偵辦兩岸電話詐騙集團 有功，獲頒「法眼明察」的銅雕獎盃。

檢察圈傳言，蔡麗清會被高虹安相中，願意脫法袍從政，因緣際會，與鴻海集團脫離不了關係。