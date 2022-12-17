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貪汙？業務登載不實？辦高虹安用何罪 政治效應大不同

記者王聖藜／台北17日電
新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安詐領助理費疑案，暫依貪汙詐取公有財物罪、業務登載不實罪嫌交保。（本報資料照片）
新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安詐領助理費疑案，暫依貪汙詐取公有財物罪、業務登載不實罪嫌交保。（本報資料照片）

檢調偵辦新竹市長當選人高虹安詐領助理費疑案，暫時依貪汙詐取公有財物罪、業務登載不實罪嫌命高交保；高的男友李忠庭獲無保請回，顯示之前他被指控在永齡基金會任職期間，疑似以人頭另領取高虹安公費助理薪水部分，能否構成犯罪仍有疑義。

國會公費助理薪資的核銷或使用爭議，高虹安國會助理薪資案，絕非單一個案，目前最高法院對於相關案件的認定，尤其是對於可支領立委、議員助理薪資者的認定相對寬鬆，只要有從事相關工作，不管是幫忙跑攤、宣傳、跟行程等，即使本身有其他正職，都曾被認定可合法支領助理薪資。若以此標準檢視李忠庭被檢舉的情況，就不難理解為何他能獲無保請回。

公積金帳戶由助理領出後再捐出，以琳瑯滿目的消費沖銷，司法如何辨識沖銷的錢與立委的職務無關？最高法院曾認定賦予助理工作辛苦或輕鬆，尊重立委的高度；也認為立法院將薪資匯入助理帳戶後，如何使用是立委與助理間的勞動契約。

助理費的爭議不只國會獨有，吹哨者檢舉違法檢調不得不查，如果一體適用普查所有類似案件，法界人士形容，可能會跟過去特別費案一樣查到血流成河。

法律授權公費助理薪資有既定請領額度，卻未規範何種名目請領才合法，制度陷人不義甚至設有陷阱，法之不足，導致不熟悉請領流程者就可能陷觸法風險。另一方面，法院見解仍有歧異，雖然最高法院逐漸對於這類案件認定要有「意圖不法所有」條件才構成，但對事實認定仍可能在不同法官間出現不同心證。

貪汙治罪條例的詐領公有財物罪，法定刑度七年起跳，業務登載不實罪的刑度最高三年，差別性極大，高虹安辯公積金制「非獨創」的訴訟策略若為真實，檢察官要以重罪結案難具說服力。但採取何種法律見解，讓高虹安一案如何結案饒富變化，檢方決定如何涵攝法條到事實面，未來能否獲得法院支持，現在都還難以定論。

檢察官

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