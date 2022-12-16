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新聞評論／王必勝諷陸單日確診數少 指揮中心好意思笑別人

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指揮中心指揮官王必勝（前左三）前往金門視察，事後卻在臉書嘲諷中國大陸單日確診人數步道萬人「厲害了，你的國」。 （本報資料照片）
指揮中心指揮官王必勝（前左三）前往金門視察，事後卻在臉書嘲諷中國大陸單日確診人數步道萬人「厲害了，你的國」。 （本報資料照片）

指揮中心指揮官王必勝13日前往金門視察醫療量能及防疫措施，當晚卻在臉書嘲諷中國大陸疫情不明，一個14億人口的國家，單日卻只有7000多例確診，只能說「厲害了，你的國」。身為「時間管理大師」的王必勝不知是否太健忘，台灣當初是誰大力阻擋普篩？更硬生生擋下彰化萬人抗體血清檢驗，不就是曾說出「沒有篩檢就沒有確診」的指揮官陳時中嗎？

王必勝在臉書提到，大陸公布12月12日，31省市自治區新增2270例確診及5181例無症狀感染者。「2270+5181=7451，沒錯，只有7451例確診」。他更指中國大陸官方的數據，確診個案已連續兩周下降，最高峰也才3萬多確診。一個14億人口的國家，剛從清零大轉彎到共存，這樣低的確診數字，這樣快的波段起伏，顛覆了世界對這個疾病的認知，只能說「厲害了，你的國」。說了這麼一大串，王必勝無非就是想暗示大陸「蓋牌」，有美化數字之嫌。

大陸官方是否有刻意蓋牌，目前不得而知，但大家可不會忘記這在台灣過去是真實存在的。在前年新冠疫情甫爆發後不久，學者便呼籲台灣應該進行普篩或是廣篩，以揪出染疫黑數，卻被時任指揮官的陳時中極力阻擋，甚至這些「逆時中」的倡議者還因此遭到綠營側翼圍剿、出征，以睥睨口吻稱其為「普篩仔」，更為其扣上「中共同路人」的紅帽子。

事後證明，當時陳時中乃至於蔡政府，都只是為了維持低確診「嘉玲」的數字，刻意壓低篩檢數量，陳時中更說出「不篩檢就不會確診」這種匪夷所思的話。

前年8月間，台大公衛學院教授詹長權與彰化縣府進行萬人抗體血清檢驗，首次針對高風險、高暴露族群進行篩檢，結果遭到指揮中心強硬阻撓，詹長權與彰化縣衛生局長葉彥伯不僅被綠營網軍圍剿，事後還遭到法辦、罰款，計畫也草草落幕。等到去年中本土疫情大爆發，不僅各縣市紛紛採用精準篩檢的彰化模式，指揮中心更宣布要擴大社區檢測。這種不見棺材不掉淚的指揮中心還好意思嘲笑對岸「疫情不明朗」，說穿了，大家不都是想美化帳面數字嗎？

王必勝還說，網路流出了很多中國各城市的搶藥影像，但更應該注意的是無法避免的重症和死亡，以及醫療量能的巨大挑戰。這不說還好，台灣從疫情爆發第一年搶口罩、第二年搶疫苗、到第三年搶快篩，那一樣沒缺過？抗病毒藥物跟病床同樣也發生過量能不足的問題。

指揮中心發言人莊人祥也說，雖然中國大陸官方資料，確診人數下降；但從輿情監測來看，除了搶藥，還有殯儀館火化大排長龍。這情況台灣過去兩年難道沒發生過嗎？去年中台灣本土疫情爆發，官方公布的確診死亡人數卻遠低於各地火葬場突然暴增的數量，當時官方就被質疑蓋牌，同樣遭到否認。奇怪了，別人火化大排長龍就是有「貓膩」，發生在自己身上就「沒發現異常」？

話說回來，如今大陸歷經的封控及解封亂象，台灣哪一樣沒有發生過？那一項錯誤台灣沒犯過？王必勝擺出一副「防疫我最行」的姿態，如果台灣防疫真的厲害，就可以善意提醒人家，而不是冷諷熱諷。更何況，台灣自己也不過剛從泥漿裡爬出來，好意思指著別人笑髒？

疫情 篩檢 陳時中

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