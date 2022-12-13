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政院禁用抖音 協調4大院比照 違規公務員將懲處

台灣新聞組╱台北13日電
數位發展部5日起禁止公部門使用抖音、小紅書等軟體，行政院發言人羅秉成(左)表示違者將懲處，秘書長李孟諺(右)表示將協調其他四大院比照政院辦理。(記者邱德祥／攝影)
數位發展部5日起禁止公部門使用抖音、小紅書等軟體，行政院發言人羅秉成(左)表示違者將懲處，秘書長李孟諺(右)表示將協調其他四大院比照政院辦理。(記者邱德祥／攝影)

中國大陸短影音平台TikTok近來屢成資安輿論焦點，數位發展部5日起禁止公部門使用抖音、小紅書等軟體。行政院發言人羅秉成表示，公務人員若違反規定會加以懲處；行政院秘書長李孟諺昨天在立法院備詢時表示，將協調其他四大院比照政院辦理。國民黨立委賴士葆痛批，此作法就是要做言論管制，讓公務員純綠化。

本報系聯合報報導，民進黨立委羅美玲在質詢時詢問，禁止公部門使用抖音，實際上僅行政院及所屬部會適用相關規定，並未規範到其他四大院，相當於一國多制，資安做半套；且目前公部門電腦雖已禁用抖音，但公務手機仍未禁止，僅靠一年兩次查核機制。

李孟諺答詢表示，大陸影音平台對台灣有很多攻擊、批評及不實訊息，除要求行政院所屬相關部會的公部門禁止使用這些平台外，行政院也由政務委員羅秉成邀集相關部會進行對策因應。政院會持續溝通，並與立法院、考試院等協調，盼比照行政院的建議及作法辦理。

羅秉成說，中國影片平台禁止範圍包括公務手機，若公務員不依照上級指示辦理，違反相關資安議題，恐交涉及國安，會按照相關規定懲處。至於是否在未來擴及民間禁用？羅秉成說，這部分因涉及層面較廣，且這也牽涉到言論自由的部分，因此是否能像印度那樣設立法規明文禁止還需要更多的討論。

台北中國時報報導，國民黨團總召曾銘宗認為，行政院必須說清楚哪裡違反危害國家資通安全的範圍、內容及危害程度，而不是一味蠻橫的要四院配合。國民黨立委賴士葆更批評，禁止公部門使用抖音等軟體，讓公務員只能單向接受民進黨思維，此舉對民主國家是極大的諷刺。

考試院表示，對危害國家資通安全產品限制使用規定，各中央機關本就一體適用，目前考試院及所屬部會並未使用相關產品；監察院指出，目前尚未收到政院公文，若收到後會配合政府政策辦理；立法院祕書處表示，立法院內部主管群組很早就宣導過，要求自我約束，若政院有進一步限制措施，將討論公務員使用規範。至於司法院則沒有回應。

抖音 國民黨 資安

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