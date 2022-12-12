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70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

敗選檢討挨批 鄭文燦：地方提的意見比外界想的還深入

記者朱冠諭、賴香珊、林銘翰／台北12日電
民進黨敗選檢討小組召集人鄭文燦日前召開首次檢討會議，遭黨籍立委質疑檢討沒看到重點。（記者朱冠諭／攝影）
民進黨敗選檢討小組召集人鄭文燦日前召開首次檢討會議，遭黨籍立委質疑檢討沒看到重點。（記者朱冠諭／攝影）

民進黨九合一敗選檢討小組召集人鄭文燦日前召開首次檢討會議，遭黨籍立委劉世芳質疑檢討沒看到重點；鄭文燦昨天表示，地方黨部主委提的意見比外界想的還要深入，中央黨部新聞稿只是做閉門會議的程序說明，實質議題會在最後總結報告裡好好討論，檢討面向不設限。

劉世芳前天開第一槍，批評檢討小組第一波開會沒看到重點，新聞稿輕輕帶過，「這是中央黨部刻意的低調安排嗎？」提出綠營四大敗選關鍵包括放任賄選案頻傳、重北輕南輔選、大小綠選前無有效溝通、母雞選擇性幫小雞。同為高雄選出的民進黨立委許智傑昨要求黨中央廣納諫言、虛心檢討，避免2024年重蹈覆轍。

鄭文燦昨天參加桃園市大崗國中50周年校慶時受訪表示，敗選的每個議題都會充分、深入討論，也會舉行非常多場討論會，地方黨部主委其實提出了十幾個問題，每個問題都非常重要，比大家想的還要廣泛、深入，也涵蓋了劉世芳提出的四個問題。

鄭文燦指出，針對各個黨部人士的意見，全部都會採納；接著針對競選總部幹部、社會力、青年都還會有座談。

行政院長蘇貞昌昨在南投表示，相關檢討應該進行，「我們都尊重」，對於應該要做的，政府內部自有檢討。

傳鄭文燦將接副閣揆、屏東縣長潘孟安接黨秘書長，蘇貞昌說，「有見面」，但對未來職位沒做任何承諾。

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