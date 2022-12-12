謝國樑公布副市長邱佩琳 父親是國民黨已故大老邱創煥
基隆市長當選人謝國樑今天公布新任副市長，將由國民黨已故大老邱創煥的女兒、ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳出任。謝國樑說，邱佩琳擅長媒體、企業與政府三方跨界整合溝通，相信能做到承上啟下的溝通整合工作，並將借助她在企業界豐沛的力量，替基隆創造更多生機。
邱佩琳說，她的父親是資深國民黨員，一直鼓勵自己能嘗試進公部門為民服務。她的父親常說，能到公部門做事，將會是人生很不一樣的旅程。她希望能把過去人生工作與資源累積能量，貢獻給基隆，讓大家一起來讓基隆發光發熱。
邱佩琳現任新聞雲執行董事、邱創煥文教基金會董事長，曾任東森整合行銷總經理、超視董事長、上海自然美生物科技公司董事、彰化縣與台南縣政府顧問。
謝國樑說，邱佩琳在企業與媒體界工作多年，有強大的溝通協調能力。過去她在協助政府、媒體、企業跨界整合共創三贏成績斐然，尤其近幾年在台北市政府及媒體跨界合作，邱佩琳是強而有力的推手。
謝國樑表示，基隆未來必須引入更多資源，發展不能被經費預算限制住。這次邀請邱佩琳擔任副市長，進入基隆市政府為大家服務，期盼她運用「跨界與智慧」的專長與力量，替基隆的發展創造更多的可能。
謝國樑先前公布五位局處首長，分別為社會處長楊玉欣、產業發展處長林鼎超、綜合發展處長林麗蟬、民政處長張淵翔、環保局長馬仲豪，含蓋立委層級、產業科技及在地人才。謝說，自己的團隊未來一定加倍努力推動基隆的發展，讓基隆大步向前，打造成為亞洲最有愛的城市。
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