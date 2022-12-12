謝國樑公布副市長邱佩琳 父親是國民黨已故大老邱創煥

基隆市長當選人謝國樑12日公布邀請國民黨已故大老邱創煥的女兒、ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳出任副市長。（圖：謝國樑辦公室提供）

基隆市長當選人謝國樑今天公布新任副市長，將由國民黨 已故大老邱創煥的女兒、ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳出任。謝國樑說，邱佩琳擅長媒體、企業與政府三方跨界整合溝通，相信能做到承上啟下的溝通整合工作，並將借助她在企業界豐沛的力量，替基隆創造更多生機。

邱佩琳說，她的父親是資深國民黨員，一直鼓勵自己能嘗試進公部門為民服務。她的父親常說，能到公部門做事，將會是人生很不一樣的旅程。她希望能把過去人生工作與資源累積能量，貢獻給基隆，讓大家一起來讓基隆發光發熱。

邱佩琳現任新聞雲執行董事、邱創煥文教基金會董事長，曾任東森整合行銷總經理、超視董事長、上海自然美生物科技公司董事、彰化縣與台南縣政府顧問。

謝國樑說，邱佩琳在企業與媒體界工作多年，有強大的溝通協調能力。過去她在協助政府、媒體、企業跨界整合共創三贏成績斐然，尤其近幾年在台北市政府及媒體跨界合作，邱佩琳是強而有力的推手。

謝國樑表示，基隆未來必須引入更多資源，發展不能被經費預算 限制住。這次邀請邱佩琳擔任副市長，進入基隆市政府為大家服務，期盼她運用「跨界與智慧」的專長與力量，替基隆的發展創造更多的可能。