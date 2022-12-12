我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

謝國樑公布副市長邱佩琳 父親是國民黨已故大老邱創煥

記者邱瑞杰／基隆12日電
基隆市長當選人謝國樑12日公布邀請國民黨已故大老邱創煥的女兒、ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳出任副市長。（圖：謝國樑辦公室提供）
基隆市長當選人謝國樑12日公布邀請國民黨已故大老邱創煥的女兒、ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳出任副市長。（圖：謝國樑辦公室提供）

基隆市長當選人謝國樑今天公布新任副市長，將由國民黨已故大老邱創煥的女兒、ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳出任。謝國樑說，邱佩琳擅長媒體、企業與政府三方跨界整合溝通，相信能做到承上啟下的溝通整合工作，並將借助她在企業界豐沛的力量，替基隆創造更多生機。

邱佩琳說，她的父親是資深國民黨員，一直鼓勵自己能嘗試進公部門為民服務。她的父親常說，能到公部門做事，將會是人生很不一樣的旅程。她希望能把過去人生工作與資源累積能量，貢獻給基隆，讓大家一起來讓基隆發光發熱。

邱佩琳現任新聞雲執行董事、邱創煥文教基金會董事長，曾任東森整合行銷總經理、超視董事長、上海自然美生物科技公司董事、彰化縣與台南縣政府顧問。

謝國樑說，邱佩琳在企業與媒體界工作多年，有強大的溝通協調能力。過去她在協助政府、媒體、企業跨界整合共創三贏成績斐然，尤其近幾年在台北市政府及媒體跨界合作，邱佩琳是強而有力的推手。

謝國樑表示，基隆未來必須引入更多資源，發展不能被經費預算限制住。這次邀請邱佩琳擔任副市長，進入基隆市政府為大家服務，期盼她運用「跨界與智慧」的專長與力量，替基隆的發展創造更多的可能。

謝國樑先前公布五位局處首長，分別為社會處長楊玉欣、產業發展處長林鼎超、綜合發展處長林麗蟬、民政處長張淵翔、環保局長馬仲豪，含蓋立委層級、產業科技及在地人才。謝說，自己的團隊未來一定加倍努力推動基隆的發展，讓基隆大步向前，打造成為亞洲最有愛的城市。

基隆市長當選人謝國樑今天公布邀請國民黨已故大老邱創煥的女兒、ETtoday新聞雲...
基隆市長當選人謝國樑今天公布邀請國民黨已故大老邱創煥的女兒、ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳出任副市長。圖／謝國樑辦公室提供

國民黨 預算

上一則

原本準備來美探親 蔣萬安攔截 邀吳盛忠出任環保局長

下一則

吳怡農提松山機場遷移 澎湖綠委反對

延伸閱讀

嘉義市長選前拚戰 藍9縣市長合體 綠卓榮泰站台

嘉義市長選前拚戰 藍9縣市長合體 綠卓榮泰站台
北基桃組小內閣 傳挖角侯友宜人馬

北基桃組小內閣 傳挖角侯友宜人馬
謝國樑3年前起跑 基隆綠變藍 林右昌8年努力化泡影

謝國樑3年前起跑 基隆綠變藍 林右昌8年努力化泡影
年輕人喊給我gogoro 謝國樑送電動車4年15億上任首難題

年輕人喊給我gogoro 謝國樑送電動車4年15億上任首難題

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

2022-12-07 02:32
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者胡經周／攝影）

1封信促成中國鬆綁防疫？郭台銘嚴正否認

2022-12-08 19:49
台立法院人權委員會秘書長吾爾開希（右）今在「新聞不芹菜」直播節目中犯氣喘，一度呼吸困難，公事包內沒帶藥，不斷深呼吸。 圖／擷取自「「新聞不芹菜」節目

吾爾開希節目中犯氣喘找不到藥 一度呼吸困難

2022-12-07 16:35
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀說全球化已死？財經專家：早已死了很多年

2022-12-08 10:45
中國上周無預警禁止輸入多項台灣農漁產品及食品，國民黨主席朱立倫（中）說，執政黨遇到問題只會譴責、要求內銷，「接下來要班班吃什麼」。記者王思慧／攝影

中國擴大禁台灣食品 朱立倫酸「接下來要班班吃什麼」

2022-12-11 12:10

超人氣

更多 >
身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費
美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地
專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅
風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風

風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風
中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起