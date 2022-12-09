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賴清德參選民進黨主席 斬派系暗箭

記者蔡晉宇╱台北9日電
副總統賴清德8日宣布參選民進黨主席補選。(本報資料照片)
副總統賴清德8日宣布參選民進黨主席補選。(本報資料照片)

副總統賴清德昨天透過臉書宣布，經過向黨內民主先進、同志進一步徵詢，並獲得支持後，昨已向蔡英文總統報告，決定參選民進黨主席補選。總統府發言人張惇涵表示，蔡總統表達祝福之意，並向賴清德表達，她既然已經不兼任黨主席，對於黨務她不會主導，但只要對民進黨好的事，她會協助。

對於賴清德參選，原本黨主席熱門人選之一的桃園市長鄭文燦，昨明確表態不會參選，對於是否會直攻2024年總統大選，鄭文燦明確表態，「2024（民進黨）總統人選只有一位，就是賴副總統」。

正國會龍頭林佳龍也在賴清德臉書留言，「清德兄加油，民進黨加油，台灣加油」。林佳龍原本也被視為可能角逐人選，親林佳龍人士表示，正國會有顧慮的人選一直並非是賴清德，賴清德決定參選黨主席，也有親自告知林佳龍。

黨政人士表示，賴清德從一開始對參選態度為「沒有非我不可」，到最後決定親自出馬，關鍵轉折在於原本黨內頗有共識的鄭文燦受到論文抄襲案衝擊，緊接著一連串的派系放話，成為賴承擔臨門一腳。

賴清德陣營內部分為「消極派」與「積極派」。消極派思維是，賴在2024年黨內爭取總統的戰場上，已取得制高點，現階段就算什麼都不做，也不影響角逐大位；積極派則主張，民進黨大敗後，2024年戰場已經不是順風情況，賴清德不能只想著要成為總統候選人，在黨內要角幾乎有傷的情況，承擔起黨主席一職，才是有大局觀的想法。

敗選一周後，民進黨內普遍感受到社會氛圍對民進黨相當不利，積極派意見逐漸在內部討論中聲量漸強。不過，在賴清德參選機率逐漸提高之時，敵對派系也高度戒備，並陸續放出了「賴清德確定參選」的消息。

孰料，原本希望造成見光死的「封殺」效果，卻意外加強黨內呼喚賴清德出馬的聲浪，不少原本隱性支持賴的新潮流立委，都陸續公開發文力挺。

有了黨內派系支持，加上賴陣營近期探訪社會各界意見，得到的回應也多正面看待賴清德參選黨魁，賴清德心中想法於是逐漸成形。

賴清德 民進黨 臉書

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