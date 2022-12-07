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新聞評論／論文抄掉「五星傳說」 民進黨才想起謙卑

聯合報社論
前新竹市長林智堅（左）和桃園市長鄭文燦（右）曾被評選為執政表現「五顆星」的縣市長，如今卻全栽在論文「抄襲門」。（記者潘俊宏／攝影）
前新竹市長林智堅（左）和桃園市長鄭文燦（右）曾被評選為執政表現「五顆星」的縣市長，如今卻全栽在論文「抄襲門」。（記者潘俊宏／攝影）

前新竹市長林智堅選前涉抄襲被撤銷台大碩士學位，灰頭土臉退選；令人意外的是，桃園市長鄭文燦、立委蔡適應也在選後因抄襲相繼被台灣大學及台北大學撤銷其碩、博士學位。這三人，都是民進黨全力栽培的「政治明星」，林智堅和鄭文燦是被評選為執政表現「五顆星」的縣市長，鄭文燦更是接任閣揆或黨主席的熱門人選；誰料，他們全都栽在論文「抄襲門」。民進黨這些年的浮華造假，也在此一覽無遺。

台大和台北大學等到選後才公布鄭文燦、蔡適應的學倫會審議結果，可見兩校心存良善。試想，如果兩校在選前即宣布撤銷兩人學位，對民進黨選情的衝擊勢必更為嚴重，敗績將更雪上加霜。無論如何，鄭文燦和蔡適應對此顯然已有心理準備，當即表示「尊重」校方的裁定；比起選前蔡英文下令黨公職人員全面「挺堅」，挾政治權威力抗學術，已大相逕庭。可見，這次選民以選票教訓執政者，已讓民進黨重新意識到「謙卑」之必要。

鄭文燦被黨內同志視為「智多星」，又因身段柔軟、處世隨和，在政壇少遇敵人，一直被民進黨視為接任閣揆的熱門人選。未料，這次他輔選鄭運鵬失利，未能保住桃園的執政權，只好退而求其次爭取黨主席一職。然而，爆出台大撤銷其碩士學位後，鄭文燦的形象一夕重挫。儘管他聲稱「政治歸政治，學術歸學術」，但這項訴求似嫌荏弱，在敗戰血跡未乾之際，未必足以說服黨內同志支持他出任黨魁。

深一層看，鄭文燦作為一個勤於耕耘又左右逢源的政治人物，長期享有「五星市長」的光環，他有什麼必要再去拿一個台大國發所的碩士學位為自己鍍金？這點，他的情況，可能與林智堅極為不同。林智堅因為學歷不夠亮麗，所以更需要一個名校的學位，把自己的形象襯托得更高大。鄭文燦大學即畢業於台大，他之所以受陳明通的召喚去念國發所碩士，比較像是一個時代的政治浮華風氣使然的「從眾行為」：大家都在拿學位墊高自己，我不拿白不拿。

政治人物進修並非壞事，有助於擴大從政眼界。但縣市長的本務是建設地方、服務人民，若為了修習學位而分心，甚至不顧道德誠信而抄襲造假，那不僅背棄選民的信任，也違背了從政初衷。以鄭文燦的執政成績，他原可理直氣壯地接任閣揆或黨主席；孰料，他卻因學術鍍金不成反使政績和人格俱遭貶損，完全得不償失。不僅如此，連帶使他任內不少體育場館、公共建設之華而不實也陸續被揭發，可謂面子和裡子俱失。

民進黨對自己的「五星政績」，一直引以為豪，不少民眾也信以為真。誰料，這些「五星傳奇」外表光鮮，內裡卻是利用宣傳層層以填充物偽裝，遇到見真章的時刻，便不堪一擊。林智堅如此，鄭文燦、蔡適應如此，乃至整個蔡政府率皆如此。近幾年，蔡政府把「超前部署」掛在嘴上，動不動就高喊：「世界看過來」，一副自己走在時代前端的姿態。它卻忘了，這一切美景，都是黨政部門利用宣傳哏圖和網軍側翼眾口鑠金打造出來的，這和民眾親身感受的現實有很大落差。民進黨在浮華中忘了自己的初衷，當它摔落時，人民會伸手去接嗎？

民進黨三位明日之星的論文抄襲，毀了自己的形象，也宣告綠營「五星傳奇」的崩落。就像蔡政府一直自誇民進黨人才濟濟，但到了必須改組的時刻，卻始終只有那幾張老面孔被提起，而端不出讓人耳目一新的名單。這又是另一章神話隕落。

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