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游盈隆：民進黨再不檢討 2024年將政黨輪替

記者侯俐安／台北5日電

對於民進黨流失中間選民，一位民進黨大老說，從就業、薪資、居住到能源，「政策和選民距離太遠了」，當施政無法滿足人民，行政院卻一再誇耀經濟與防疫政策名列世界前茅，「這是極度愚笨」。連蔡英文總統在敗選便當會都直指，「行政部門少了溫度」。

東華大學教授施正鋒指出，民進黨選戰策略分三層瞄準選民光譜，一是以「抗中保台」使深綠選民含淚投票，二是對中間選民採潑糞烏賊戰，三則以利多政策瞄準百工百業；但負面選舉、烏賊戰讓人厭惡，拉低投票率，且經濟層面上，選民生活沒有比從前好，加強相對剝奪感。

民進黨內對敗選檢討，首要直指提名機制。但民進黨前立委洪奇昌指出，關鍵是當候選人出現危機時，領導人的處理方式讓危機更嚴重，例如新竹市前市長林智堅論文爭議，「全黨戰台大」，就讓中間、年輕選民產生距離。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，「選情冷、沒議題」沒辦法激發中間選民的熱情；從第一次總統大選以來都證明只有「滾雪球效應」，沒有「鐘擺效應」，只有2020年例外，受香港反送中、中國國家主席習近平強推一國兩制，造成外部因素抵銷內部問題。

游盈隆大膽預告，若2024年不再有外部效應、民進黨又沒虛心檢討，「2024年將出現第四次政黨輪替」。

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