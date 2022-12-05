大家想討好但欠債要還 柯文哲交接提醒蔣萬安財政紀律

台北市長當選人蔣萬安12月25日即將上任，蔣5日率交接團隊首度拜會市長柯文哲等人，兩人上午10時不到提前抵達交接會議會場。（記者林麗玉／攝影）

台北市長當選人蔣萬安12月25日即將上任，今天上午率交接團隊首度拜會市長柯文哲 等人，柯文哲表示，「我們一定會盡力協助，讓新政府盡快接手」，柯致詞特別點出下任市長最重要工作就是處理2050淨零碳排，還有大巨蛋、社子島、大灣北段、空總、建國啤酒廠等，仍卡在中央需要處理。

另外，柯文哲也特別提醒蔣萬安財政紀律，柯說，財政紀律困難在哪裡？「就是因為大家都很想討好大眾，很容易用錢比較鬆，但還是要交代欠債是要還，欠債還要繳利息，利息降到4億多（台幣，下同），不過美國升息後，單單利息超過9億。」

柯文哲與蔣萬安首場交接會議，今天上午在北市府大樓12樓劉銘傳廳舉行，兩人上午10時不到提前抵達交接會議會場。柯文哲表示，「市政最困難的是財政紀律，這要花很大的意志力才有辦法控制」，台北市政府這八年來還了570億，也處理掉227億勞健保 爭議款，內部基金減債100億，目前北市府財政狀況是很好。

柯提到，「我們這個團隊已經習慣有話直說，因面對問題是解決問題第一步，這幾年來，內部討論，大家都很習慣明著講。」

柯文哲列出他認為下任政府最重要的工作就是2050淨零碳排政策，明年開始，最重要的是2050淨零碳排，北市議會已經通過淨零碳排管理自治條例。自治條例已經通過，重點是要去執行，這是台灣要與世界接軌一定要做的，這很重要，不急但一定要處理，2050淨零碳排是下一任政府一定要做的。

柯也鼓勵蔣萬安，表示市政繁雜，想著要留下什麼樣的台灣給下一代，努力去做都可以，「我每次問一句話，50年後看現在，現在要怎麼樣做決定，每次講這一句話，答案就很清楚，要留下什麼樣的台灣給下一代理性務實科學去做，大概就OK，最後祝福新市長，帶著市政團隊繼續前進。

柯文哲表示，今天正式討論交接事宜，一定會盡力協助，讓新政府盡快接手。台北市政府有歷史承傳，當棒子交到手上就認真做，再將棒子交給下一棒，每個都有PM制度，交接有兩部分，包括府級交接及局對局的交接。

柯文哲說，府級交接北市府已經列有24個府級長官直接列管的東西，由新團隊指定每一個議案交接的人，就會安排專案小組直接報告，每個專案一個報告，這些專案都有主計畫與子計畫，例如東區門戶計畫都會定期報告列管；至於局對局的交接，也都有追蹤管理系統，目前局處還在進行的、還沒有完成的將是重點交接項目，過去幾年重要項目，就會由局對局直接交接，會由副市長彭振聲排定行程表。

柯文哲說，北市府會把交接的時間空出來排好，只要新政府的局長出來，就會對接出來，約定什麼時候交接、登記時間，不會讓市政延遲。

柯也提到，台北市這幾年來，改變最多還是政治文化，台北市有全台灣最優秀的公務人員，只要價值清楚，就依照價值去做，北市府也訂定策略地圖，目前公務員的核心價值，包括正直誠信、開放共享、創新卓越、團隊合作。

柯說，北市府開放政府施政理念下，有公民事務委員會、青年事務委員會、廉政委員會等，外面可以檢視；還有i-Voting、參與事預算 等持續進行；還有中心思想是清廉勤政愛民愛鄉土；有施政原則，包括不應政黨利益犧牲國家利益、不應少數利益犧牲多數利益、不應短期利益犧牲長期利益等，經過這八年下來，公務員都有固定的思考模式。