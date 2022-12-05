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黨魁補選諜對諜 鄭文燦轉低調 賴清德、林佳龍未表態

台灣新聞組／台北5日電
桃園市長鄭文燦。（中央社）
桃園市長鄭文燦。（中央社）

民進黨九合一選舉慘敗，蔡英文總統辭去民進黨主席，各派系為了主席補選私下暗潮洶湧。桃園市長鄭文燦上周被曝光與英系成員及正國會龍頭林佳龍密談爭取擔任黨主席，隨後又被台大撤銷國發所碩士學位，鄭文燦這兩天轉趨低調，各派系也轉為私下運作，進入「以靜制動」的諜對諜狀態。

本報系聯合報報導，副總統賴清德日前也被點名參選，他昨晚至高雄圓山飯店參加活動，走進大門後聽到媒體一句：「副總統請問會選黨主席嗎？」賴立即撇過頭去，快步走向電梯上樓。

民進黨主席補選時程尚未出爐，根據程序，黨中央必須舉行中執會，再通過領表登記時程。若比照2018年主席補選規則，經過資格審查、電視辯論及黨員投票等，大約一個月內選出新主席。

民進黨內部在鄭文燦學位遭撤之後，也產生微妙變化。各派系對於黨主席競爭突然安靜下來，就連原本打算與鄭文燦合作的英系內部也有人認為應該重新思考，雖不把話說破，但也不打算輕易有動作。

最近社會對民進黨的檢討聲浪強烈，被視為黨主席補選關鍵人物的賴清德及林佳龍，暫時不會表態，預估在中執會通過黨主席補選時程後，才會表明立場。據悉，賴陣營對各種可能性都尚在評估中。

此外，鄭文燦遭台大認定論文抄襲撤銷碩士學位，指導教授陳明通的教學品質備受質疑，民進黨立委許智傑昨建議國安局長陳明通可以考慮先道歉辭職。

國民黨立委林為洲酸，民眾黨前立委蔡壁如因論文案毅然辭職，綠營如今同樣被判抄襲，一個要選黨主席，一個不辭立委，再次證明「綠能，你不能」。

民進黨 賴清德 綠能

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