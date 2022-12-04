我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

新聞評論／若選舉更公平，民進黨南部能慘勝？

聯合報社論
參選台南市長落選的謝龍介，得票數跌破眾人眼鏡。(本報資料照片)
參選台南市長落選的謝龍介，得票數跌破眾人眼鏡。(本報資料照片)

九合一大選落幕，民進黨版圖剩兩都三縣，各派系表態深刻檢討，實際進入主席改選戰鬥模式。諷刺的是，慘勝區的屏東有選舉計票不公疑雲，台南則是88發槍擊案被質疑護選情不辦案。地方選務及治安都選邊站，這樣無視社會觀瞻的「慘勝」，對照黨中央的口水反省，還真是慘不忍睹。

北部是大選主戰場，但跌破眾人眼鏡的結果卻在屏東與台南，國民黨候選人一路緊咬對手，差點翻盤。外界預估黃偉哲能高票連任台南市長，沒想到黃偉哲與國民黨候選人謝龍介得票率只差五趴，藍綠基本盤從三七比轉為逼近五五波。屏東縣藍綠得票差距只有1萬1000票，三趴決勝負。台南與屏東已二十多年沒有政黨輪替，選舉結果預示著起風了。

地方政府政黨輪替是民主日常，但對北港溪以南民眾而言，民進黨萬年執政。雖有許多選民希望變天，為城市進步灌注新動力，但國民黨總是無法承接求變的民意。謝龍介落選後，與台北市議員徐巧芯在網路節目連線，有一段談話引起熱議。徐巧芯說，南下輔選看到謝龍介在艱困選區長期獨力奮戰，讓人覺得國民黨有希望，選民並不是非投民進黨不可；她忍不住大哭說，「我們還有很多地方不夠好，如果國民黨可以更強，你就能當選了」。

謝龍介與徐巧芯都是國民黨政治明星，也是藍營在南部最欠缺的兩種戰力：在地長期經營與年輕世代。正因監督力道及資源不夠，在野黨在南部處於競爭劣勢。綠營除政策買票綁樁，還不斷透過側翼推出差距懸殊的民調，並動員網軍抹黑，影響選民認知。加上綠媒壟斷，選民難以得知在野黨的市政改革訴求，像謝龍介只能用克難方式去各廟口開講，但口耳相傳終究難抵電子媒體聯手「蓋台」。

綠營黨政不分更甚以往，從88發槍擊案被冷處理，得到證明。槍擊案在選前爆發，市警局重案輕辦刻意不提黨政人士涉入；即使網路吹哨者具體指出，民進黨中執委涉及光電回饋金分配，藉黑道人士之名向業者索饋，惹火黑道報復開槍。警方選後才認真查辦，追查對象與方向皆與吹哨內容相符。警方意在避免黃偉哲選情染黑，若強力偵辦，可能衝擊選舉結果。荒謬的是，地方人士點出警方選後「突然」認真辦案，與綠營派系爭搶議長寶座有關。重大治安事件淪為選舉工具，黃偉哲的慘勝，其實代表民主的失敗。

選舉公正性在屏東也是爭議不斷。早在民進黨初選時，縣長潘孟安便以行政資源全力支援「指定接班人」周春米，縣府被戲稱競選總部。縣府負責選務，多處開票所不按程序計開票，唱票不亮票等荒唐作法被錄影爆料，全台譁然，偏偏屏東選委會宣稱是小瑕疵，中選會拒絕調查直接認定沒有錯誤。國民黨候選人蘇清泉聲請保全證據，也遭法院駁回。

正常情況下，1萬1000多票要透過驗票翻盤並不容易。周春米曾任法官，不問黑白與程序正義，一味指責對手輸不起，但從中央到地方選務機關，乃至司法都全力阻擋釐清爭議，更像是民進黨「查不起」。

民進黨地方版圖只剩北港溪以南，但台南、屏東甚至嘉義，這些被蔡英文總統形容是死忠的鐵票區，其實也已生鏽。農政大撒幣與金玉其外的建設，無法提升農業競爭力，也未改善人民生活品質，渴望變天反映在選票數字。國民黨不該只是消極等待民意轉變，對於行政干預大選、選務不公，必須強力監督，若抱持「選輸就算了」態度，如何對得起這些來自艱難選區的期待？

國民黨 民進黨 槍擊

上一則

高虹安涉詐領助理費案 選後首波偵查

下一則

綠論文抄襲連爆 蔡適應博士遭撤 蔡將提申訴

延伸閱讀

黃偉哲慘勝 陳其邁未奪百萬票 綠基本盤鬆動警訊

黃偉哲慘勝 陳其邁未奪百萬票 綠基本盤鬆動警訊
台南市開票2小時 黃偉哲領先謝龍介 差距仍未拉開

台南市開票2小時 黃偉哲領先謝龍介 差距仍未拉開
徐巧芯、高嘉瑜PK 「愛你」高：跟我比味道還不夠

徐巧芯、高嘉瑜PK 「愛你」高：跟我比味道還不夠
藍疑綠營新黑金政權 陳時中撇清 鄭文燦喊告

藍疑綠營新黑金政權 陳時中撇清 鄭文燦喊告

熱門新聞

九合一選舉結果出爐，民進黨大敗，創下史上最慘成績，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）與與民進黨秘書長林錫耀（右）晚上在中央黨部召開「2022年地方選舉結果」記者會發表談話，表示即刻辭去黨主席一職。 圖／聯合報系資料照片

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

2022-11-26 11:13
民進黨大敗，綠營怒嗆「三大戰犯」難辭其咎。(本報系資料照)

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

2022-11-26 07:32
北市候選人蔣萬安 。圖／取自蔣萬安臉書

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

2022-11-26 07:22
台灣九合一地方大選於台灣時間26日投開票，本次選舉將選出未來四年的六都與各縣市首長、議員以及里長。（本報資料照片）

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

2022-11-26 07:57
九合一選舉，民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，並與民進黨秘書長林錫耀（右）向台灣民眾鞠躬。（記者林伯東／攝影）

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

2022-11-26 21:01
九合一選舉今天投票，蔡英文總統早上前往投票，並鼓勵大家踴躍投票，這是實踐民主最重要的時刻。(台北市攝影記者聯誼會／提供)

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

2022-11-26 08:17

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目