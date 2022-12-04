新聞評論／若選舉更公平，民進黨南部能慘勝？

參選台南市長落選的謝龍介，得票數跌破眾人眼鏡。(本報資料照片)

九合一大選落幕，民進黨 版圖剩兩都三縣，各派系表態深刻檢討，實際進入主席改選戰鬥模式。諷刺的是，慘勝區的屏東有選舉計票不公疑雲，台南則是88發槍擊 案被質疑護選情不辦案。地方選務及治安都選邊站，這樣無視社會觀瞻的「慘勝」，對照黨中央的口水反省，還真是慘不忍睹。

北部是大選主戰場，但跌破眾人眼鏡的結果卻在屏東與台南，國民黨 候選人一路緊咬對手，差點翻盤。外界預估黃偉哲能高票連任台南市長，沒想到黃偉哲與國民黨候選人謝龍介得票率只差五趴，藍綠基本盤從三七比轉為逼近五五波。屏東縣藍綠得票差距只有1萬1000票，三趴決勝負。台南與屏東已二十多年沒有政黨輪替，選舉結果預示著起風了。

地方政府政黨輪替是民主日常，但對北港溪以南民眾而言，民進黨萬年執政。雖有許多選民希望變天，為城市進步灌注新動力，但國民黨總是無法承接求變的民意。謝龍介落選後，與台北市議員徐巧芯在網路節目連線，有一段談話引起熱議。徐巧芯說，南下輔選看到謝龍介在艱困選區長期獨力奮戰，讓人覺得國民黨有希望，選民並不是非投民進黨不可；她忍不住大哭說，「我們還有很多地方不夠好，如果國民黨可以更強，你就能當選了」。

謝龍介與徐巧芯都是國民黨政治明星，也是藍營在南部最欠缺的兩種戰力：在地長期經營與年輕世代。正因監督力道及資源不夠，在野黨在南部處於競爭劣勢。綠營除政策買票綁樁，還不斷透過側翼推出差距懸殊的民調，並動員網軍抹黑，影響選民認知。加上綠媒壟斷，選民難以得知在野黨的市政改革訴求，像謝龍介只能用克難方式去各廟口開講，但口耳相傳終究難抵電子媒體聯手「蓋台」。

綠營黨政不分更甚以往，從88發槍擊案被冷處理，得到證明。槍擊案在選前爆發，市警局重案輕辦刻意不提黨政人士涉入；即使網路吹哨者具體指出，民進黨中執委涉及光電回饋金分配，藉黑道人士之名向業者索饋，惹火黑道報復開槍。警方選後才認真查辦，追查對象與方向皆與吹哨內容相符。警方意在避免黃偉哲選情染黑，若強力偵辦，可能衝擊選舉結果。荒謬的是，地方人士點出警方選後「突然」認真辦案，與綠營派系爭搶議長寶座有關。重大治安事件淪為選舉工具，黃偉哲的慘勝，其實代表民主的失敗。

選舉公正性在屏東也是爭議不斷。早在民進黨初選時，縣長潘孟安便以行政資源全力支援「指定接班人」周春米，縣府被戲稱競選總部。縣府負責選務，多處開票所不按程序計開票，唱票不亮票等荒唐作法被錄影爆料，全台譁然，偏偏屏東選委會宣稱是小瑕疵，中選會拒絕調查直接認定沒有錯誤。國民黨候選人蘇清泉聲請保全證據，也遭法院駁回。

正常情況下，1萬1000多票要透過驗票翻盤並不容易。周春米曾任法官，不問黑白與程序正義，一味指責對手輸不起，但從中央到地方選務機關，乃至司法都全力阻擋釐清爭議，更像是民進黨「查不起」。

民進黨地方版圖只剩北港溪以南，但台南、屏東甚至嘉義，這些被蔡英文總統形容是死忠的鐵票區，其實也已生鏽。農政大撒幣與金玉其外的建設，無法提升農業競爭力，也未改善人民生活品質，渴望變天反映在選票數字。國民黨不該只是消極等待民意轉變，對於行政干預大選、選務不公，必須強力監督，若抱持「選輸就算了」態度，如何對得起這些來自艱難選區的期待？