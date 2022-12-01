陳其邁代理黨魁不參選 鄭文燦召集「檢討小組」

鄭文燦對是否選民進黨主席或接閣揆，強調黨內形成共識比較重要。(記者鄭國樑／攝影)

民進黨 在九合一選舉慘敗，蔡英文 總統請辭黨主席負責，昨天是選後首次中常會，無異議推舉高雄市長陳其邁出任代理黨主席；陳其邁表示，最重要的就是從敗選中謙虛面對民意，已組成「2022年大選檢討小組」，由桃園市長鄭文燦擔任召集人，陳其邁也代表全黨深深一鞠躬表示，沒有徹底檢討，就沒有下一次選舉。

本報系聯合報報導，蔡英文昨晚也表示，相信接下來的檢討及相關黨務工作都能順利，重新整隊再出發，「執政團隊一定會全面深刻檢討」。

據轉述，昨天中常會上氣氛略顯凝重，但並未出現「抓戰犯」、重砲批評黨中央的發言。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，民進黨2008年也走過大挫敗，只剩27席立委，檢討敗選、捲土重來，才有2016年重返執政，「大家不要找戰犯了，我們都是戰犯」。

而鄭文燦昨天被問到是否有意願爭取黨主席？他表示，未來的每一個安排，都希望能夠集思廣益、形成共識，做一個最好的安排，「這個安排能夠因應未來包括總統選舉、立法委員選舉的挑戰。」

鄭文燦的回答，引發可能爭取黨主席的揣測。對於補選黨主席人選，除鄭文燦外，屏東縣長潘孟安、交通部前部長林佳龍、立法院前院長蘇嘉全等人被點名。

陳其邁一度也被視為主席補選熱門人選，但他表示，黨主席補選選務是代理黨主席最重要的工作，民進黨預計在明年1月中完成黨主席選舉，不過自己是辦選務的人，不會登記參選。

陳其邁表示，代理主席任內的三大重點，除了打好接下來幾場選戰、主持好黨主席補選業務之外，最重要的就是從敗選中謙虛面對民意；如何能夠謙虛、謙卑面對民意，徹底檢討，這是當務之急，中常會已責成鄭文燦擔任檢討小組召集人，未來會巡迴全國各縣市與地方黨部、基層民眾面對面討論，聽取建言。

●蔡：勿就個人派系檢討