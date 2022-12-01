私菸案後捐錢表忠？ 羅雅美、邱彰信回鍋華航主管

監察院政治獻金網顯示，羅雅美（右）與邱彰信（左）在私菸案爆發後，均曾對綠營政治獻金，羅雅美捐了20萬台幣，邱彰信捐了14萬台幣。(本報資料照片)

2019年的華航國安私菸案，時任華航副總經理的羅雅美、邱彰信，均雙雙被調任非主管職。不過羅雅美已在今年3月回任華航副總，邱彰信也將在12月1日調任主管職的聯合管制處長。而從監察院的政治獻金網查詢，可發現羅、邱二人在私菸案爆發後，均曾對綠營政治獻金，羅雅美捐了20萬（台幣，下同，約6500美元），邱彰信捐了14萬。華航內部人員表示，這根本就是「捐錢表忠」。

華航國安私菸案，總統府和華航均有多人遭到懲處。去年邱彰信一審遭判決2年8個月；二審開庭，邱堅持無罪；羅雅美今年3月回任華航資深副總。

根據監察院政治獻金網，羅雅美和邱彰信均曾捐給綠營不少政治獻金。羅雅美在2019年12月、2020年1月分別捐了10萬給當時的民進黨 總統候選人蔡英文 。由於政治獻金法規定，個人對單一候選人的每年捐贈額度上限就是10萬元，羅雅美算是兩個月內就「捐好捐滿」。邱彰信在2020年、去年12月，分別捐了7萬元給民進黨。

羅雅美在2018年到2020年間，共有24筆政治獻金，其中18筆捐給綠社盟，1筆捐給基進黨，以及捐給民進黨台北市議員候選人周威佑、阮昭雄和李建昌。2020年總統大選前，並無捐款蔡英文的紀錄。

邱議瑩昨天在立法院受訪時說明，邱彰信在2000年就透過考試進入華航，「所以他在華航任職的時間，比我擔任立委的時間還要更久」。「公司的事情，我絕不、也從來不過問，我只給弟弟最大的支持，我知道他會在自己的工作上面努力、認真與奮鬥」。