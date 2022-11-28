進軍總統大選 賴清德3軸線布局 柯文哲須找外援

副總統賴清德（右一），努力布局角逐2024大選。（本報資料照片）

九合一選舉落幕，副總統賴清德 全台輔選超過110場，據了解，賴清德布局2024年總統大選，三條軸線並進，除了鞏固傳統綠，也展開提升青年族群支持的秘密計畫，成立信賴台灣願景協會，構思未來國政，朝總統大位邁進。

今年縣市長選情冷，賴清德與候選人合掛的「信賴台灣」看板遍布全台，他也走透透輔選。從選情激烈的北台灣一級戰區到中台灣，賴清德過去幾個月來的輔選場次超過110場，連民進黨 長年沙漠選區花蓮、台東，離島馬祖，都有賴清德輔選足跡。

民進黨人士表示，選情愈是艱困的縣市，賴清德去得愈勤，不只候選人感動，連選民都驚訝。

賴針對青年族群下足苦功，積極協助推動18歲公民權。知情人士說，民進黨副秘書長林飛帆、立委洪申翰擔任賴清德與青年族群的窗口，9月賴邀學生代表到官邸，賴決定以協力推動者角色，倡議18歲公民權修憲案。經這一役，更拉近與年輕人的距離。

賴清德另透過幕僚與民間挺賴人士，成立信賴台灣願景協會，由副總統辦公室前副主任黃建嘉統籌。出身新潮流的黃建嘉，擔任過屏東縣傳播暨國際事務處長，過去也是屏東縣長潘孟安核心幕僚。

據了解，信賴台灣願景協會除了主責賴清德輔選行程，也與民進黨內及民間人士密切互動，討論未來國政。

此外，即將卸任台北市長的民眾黨主席柯文哲 ，雖因高虹安當選新竹市長而為柯留下根據地，但民眾黨人士指出，對柯文哲來說，接班人黃珊珊未能延續執政，意味柯的總統路無法僅靠白色力量突圍，勢必得尋求其他勢力合作。

政壇人士指出，民眾黨組織力量薄弱，是柯文哲進軍總統大選的弱點，推動促成在野大聯盟，或藍白合作，成為必然；但國民黨與柯文哲本來就已缺乏互信，經這次選舉恐怕更加雪上加霜。