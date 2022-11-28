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何志偉稱陳時中敗在引進黑道 前秘書長洪耀福轟何敗類

台灣新聞組／台北28日電
民進黨立委何志偉。（本報資料照片）
民進黨立委何志偉。（本報資料照片）

民進黨在九合一選舉大敗，民進黨立委何志偉日前提及台北市長選戰「讓黑道進入核心」，引爆黨內「抓戰犯」的內訌。民進黨前秘書長洪耀福昨表示，何志偉一再扯民進黨台北市長候選人陳時中的後腿，他才是「民進黨的敗類」；何志偉則聲明，公道自在人心，內行人不要講外行話。

本報系聯合報報導，何志偉日前在政論節目裡爆料，黑道及側翼進入陳時中決策圈，認為陳時中是敗給小圈圈而非蔣萬安。他批評，民進黨在這次的地方選舉忘記謙卑，台北市長選戰又讓黑道進入核心，「難怪選情會核爆」，此番言論被認為是劍指洪耀福及前國策顧問黃承國，這也引來洪耀福昨天在臉書發文反嗆，「何志偉，你可以更扯！你是最扯！」

洪耀福說，在這次的台北市長選舉當中，何志偉一而再、再而三扯陳時中後腿，故意安排行程設計陳時中，陳時中競選總部為了顧全大局一再容忍，但是何志偉選完後還在扯，講一些似是而非的故事，傷害競選團隊、傷害陳時中，「你才是民進黨的敗類。」

何志偉隨後表示，公道自在人心，內行人不要講外行話，「誰有權力安排陳時中行程？誰是操盤手？選票已經做出答案。」

九合一選舉民進黨潰敗，綠營尋找戰犯，多認為側翼任意出征引發選民反感。民進黨台北市議員王世堅昨天表示，側翼網軍靠潑糞霸凌糟蹋別人過活，背後一定有「水肥車」、一定有主子，側翼網軍惡劣、沒人性，社會應該揪出水肥車，看看是誰提供資源。

媒體追問「水肥車」是否在黨中央？王世堅說，不管是誰，每個政黨都有側翼網軍，豢養網軍都是墮落，國家網軍之父就是台北市長柯文哲，各政黨起而效尤；網軍攻擊霸凌那些監督的人或羞辱那些不同聲音，不過當時柯否認有網軍，並說「不是攻擊民進黨就叫網軍」。

民進黨立委何志偉直言，黑道進入核心圈才導致選情「核爆」，英系操盤手洪耀福（中）則...
民進黨立委何志偉直言，黑道進入核心圈才導致選情「核爆」，英系操盤手洪耀福（中）則重砲反批，何志偉才是民進黨的敗類。（本報資料照片）

民進黨 陳時中 霸凌

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