何志偉稱陳時中敗在引進黑道 前秘書長洪耀福轟何敗類

民進黨立委何志偉。（本報資料照片）

民進黨 在九合一選舉大敗，民進黨立委何志偉日前提及台北市長選戰「讓黑道進入核心」，引爆黨內「抓戰犯」的內訌。民進黨前秘書長洪耀福昨表示，何志偉一再扯民進黨台北市長候選人陳時中 的後腿，他才是「民進黨的敗類」；何志偉則聲明，公道自在人心，內行人不要講外行話。

本報系聯合報報導，何志偉日前在政論節目裡爆料，黑道及側翼進入陳時中決策圈，認為陳時中是敗給小圈圈而非蔣萬安。他批評，民進黨在這次的地方選舉忘記謙卑，台北市長選戰又讓黑道進入核心，「難怪選情會核爆」，此番言論被認為是劍指洪耀福及前國策顧問黃承國，這也引來洪耀福昨天在臉書發文反嗆，「何志偉，你可以更扯！你是最扯！」

洪耀福說，在這次的台北市長選舉當中，何志偉一而再、再而三扯陳時中後腿，故意安排行程設計陳時中，陳時中競選總部為了顧全大局一再容忍，但是何志偉選完後還在扯，講一些似是而非的故事，傷害競選團隊、傷害陳時中，「你才是民進黨的敗類。」

何志偉隨後表示，公道自在人心，內行人不要講外行話，「誰有權力安排陳時中行程？誰是操盤手？選票已經做出答案。」

九合一選舉民進黨潰敗，綠營尋找戰犯，多認為側翼任意出征引發選民反感。民進黨台北市議員王世堅昨天表示，側翼網軍靠潑糞霸凌 糟蹋別人過活，背後一定有「水肥車」、一定有主子，側翼網軍惡劣、沒人性，社會應該揪出水肥車，看看是誰提供資源。