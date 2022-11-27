政績有感 彰化王惠美、雲林張麗善連任

不敗女王 彰化縣長王惠美（中）順利連任，延續28年從政生涯「不敗女王」光環。(記者林敬家／攝影)

國民黨 彰化縣長王惠美被對手貼上全台最低薪、流標縣等標籤，又在府院黨圍攻之下，仍以有感政績及「討厭民進黨 」氛圍下，順利連任；雲林縣長選戰由國民黨雲林縣長張麗善連任成功，民進黨沒能奪回濁水溪以南的灘頭堡，

4年前，王惠美以9萬4000多票之差擊敗當時民進黨縣長魏明谷，經過4年經營，除了行政資源，在她嚴以律己治理風格下，自身及縣府團隊沒有犯下重大錯誤，得於立於不敗之地，延續28年從政生涯「不敗女王」的光環。

選舉期間，對手一再批彰化全台最低薪、「捷運 到南彰」政策、重大工程流標、三六九敬老禮金縮水等，王惠美一一轉守為攻，「捷運到南彰」主打「別人就能有捷運，為什麼彰化比較細漢」，敬老禮金不是縮水而是排富，政見打動縣民的心，讓對手攻勢受挫。

王惠美早做連任準備，綠營提名縣長人選卻歷經黨內派系爭鬥，士氣低迷，最後民進黨主席蔡英文貫徹個人意志，拍板欽定徵召立委黃秀芳參選；此時距選戰只剩四個月，黃秀芳起步晚，知名度不足，加上彰化縣已有「討厭民進黨」氛圍，府院黨積極輔選，以重大建設背書，也難挽頹勢。

黃秀芳的得票守住了基本盤，中間選民及年輕選票卻明顯流失；一般認為民進黨中央執政不佳，防疫不彰及物價上漲，加上綠營「棄中保台」操作失靈，讓她吞下敗選苦果。

民進黨傾府院黨之力輔雲林，總統蔡英文更在一個月內四度南下助攻，但仍難力挽雲林頹勢，在最後關頭，又沒能催動旅外年輕票，致挑戰失利，更將牽動雲林整個政治生態，甚至衝擊2024。

「執政有感遠比府院黨加持來得有效」。綠營人士不諱言，地方選舉和全國性大選不同，除了靠基層經營實力，在人情交疊之下，執政優勢一直很難撼動。

民進黨慘輸，除了劉建國的民調與人氣一直拉不上來，再加上「佛系打法」戰略一再錯估形勢，即便打出農舍違建或非法濫墾山坡地，也打得對手不痛不癢，張麗善「四兩撥千斤」，傷不了幾根汗毛。

尤其，劉建國除輸在經營不善的海區，就連山線的本命區也難能突圍，回顧這幾個月，立委蘇治芬雖頂力助選，但劉建國在海線選民的印象裡，不是來「沾醬油」，就是對他認識不深，這也是未來四年，劉建國若想捲土重來，必須落實經營的一環。