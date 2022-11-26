潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

九合一選舉，民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，並與民進黨秘書長林錫耀（右）向台灣民眾鞠躬。（記者林伯東／攝影）

台灣九合一選舉結果出爐，民進黨 遭逢比2018年更嚴重的慘敗，黨內認為，除了黨主席蔡英文 必須負責外，包括英系洪耀福、洪耀南兄弟強力主導提名規則，以及新竹市前市長林智堅 「一人毀兩都」，再加上黨中央秘書長林錫耀、副秘書長林鶴明放任側翼網軍在選戰中肆虐，造成反效果，都必須扛下敗選之責。

蔡英文則是在26日晚間出面，宣去辭去黨主席負責，並和黨秘書長林錫耀鞠躬致意。蔡英文說，民進黨沒有讓台灣人民再次感動，贏得人民的託付，必須體認執政必須更虛心以對；在民意的面前，政黨是渺小的，政治人物是渺小的。蔡英文表示，選舉成績不如預期，會虛心接受選舉的結果，接受台灣人民的決定。民進黨不是沒有挫敗過，不是沒有跌倒過，會深刻檢討。

副總統賴清德在臉書上表示，「我們努力不夠，要向所有支持者致上最深的歉意。」

民進黨大潰敗，黨內紛紛究責。黨內派系要角說，蔡英文拍板縣市長提名，除了屏東縣以外，全採主席徵召，當時選舉對策委員會通過這些提名辦法，以洪氏兄弟為首的英系強力主導，發揮最大影響力，尤其是洪耀福最能左右蔡英文，且攤開最後提名結果，英系屬意人選占最大比率，各派系敢怒不敢言，如今慘敗，英系要角逃脫不了責難。

另有民進黨派系人士表示，林智堅論文案如今看來影響無比巨大，若林智堅處理得宜，不至於拖全黨背書，也不用與台大對槓，最終狼狽退選，鄭運鵬臨時上陣參選，現任市長鄭文燦也難力挽狂瀾。

黨內派系要角表示，林智堅根據地在新竹市，把個人影響力發揮到極大值，硬是讓黨中央取消掉初選規則，並搓掉了同門師兄鄭宏輝，強行讓沈慧虹出線，這已確立林智堅與沈慧虹的命運共同體，隨著林智堅陷入論文案，沈慧虹同樣遭殃。

綠營人士表示，黨中央缺乏選戰主軸，前兩周才端出「為台灣挺身而出」抗中牌，選戰縱深不足；多數選戰時間，民眾只想到論文案，以及周玉蔻、四叉貓等側翼。

民進黨立委高嘉瑜表示，側翼網軍在選前到處出征，同溫層自我感覺良好，影響中間選民跟年輕族群，才導致選舉大敗。

側翼網軍在這次選戰中屢次主導議題，成為敗選檢討重點之一。民進黨秘書長林錫耀表示，現在有側翼網軍，都不是民進黨主要成員，這些人是否有凌駕民進黨，外界自有公評，「若要把敗選責任說是側翼，不必把責任往這邊推卸」。

林錫耀也說，這次雖然大部分以徵召決定，但也是經過黨內民主程序，最後決定也是經由選對會共識決；是否提名方式有問題，黨內會列入檢討。