新北最美里長不只陳紫渝 模特兒紀詠心也當選

新廍里長當選人紀詠心，過去曾擔任過模特兒。圖／紀詠心提供

新北永和永福里長當選人陳紫渝成話題人物，但永和不止陳，新廍里長當選人紀詠心，因為過去曾擔任過模特兒，也引發關注，如今開票 結果出爐，她也順利當選。她表示，自己過去受長輩鼓勵而轉換跑道，參選後受到很多里民大力支持，真的很感謝，自己未來會加倍努力，帶著新廍里往前走。

據了解，紀詠心此次以131票差距贏得由國民黨提名 的現任里長陳王綉緞，總獲票數達645票。她提到過去看過一位里長，能處理各式各樣的問題，深受里民的愛戴，這讓自己對里長一職產生憧憬，也想每天跟里民保持良好互動，照顧到眾人的需求。

紀詠心表示，後來受長輩出言鼓勵，希望年輕一代能出來參選服務里民，因此決定全力以赴，也希望大家可以給她機會回饋家鄉。這次當選真的非常感謝大家的支持，因為有大家，才有今天的自己，未來會努力，帶著新廍里一直勇往直前。

據了解，紀詠心現年27歲、身高168公分，18歲時因緣際會參加選拔賽，成功踏進凱渥模特兒圈並簽入經紀公司，入行到現在將近10年了，會想轉型參選里長，除了因為模特兒的生涯有限，再加上長輩的鼓勵。

紀詠心還說，這一路以來受到許多里民的支持與鼓勵，給了自己許多幫助，大家都自願自發幫忙，總部成立那天有里民準備餅乾、有的準備彩球、有的煮米粉煮湯送來，給他滿滿支持。