最後衝刺 台北市藍綠白3陣營雨中決戰

國民黨台北市長候選人蔣萬安（中右）選前之夜上，妻子石舫亘（中左）挺著大肚子為老公站台。(記者許正宏／攝影)

首都台北市長選前之夜，藍綠白在大雨中隔空較勁，國民黨候選人蔣萬安批民進黨 無所不用其極的汙衊、攻擊，受夠綠營網軍抹黑抹紅伎倆；民進黨候選人陳時中 批蔣萬安當選會讓舊勢力班師回朝；無黨籍候選人黃珊珊主打偉大市民牌，包括過去是綠營票倉的萬華等商圈夜市基層發聲力挺。

選前最後一夜，台北市下起大雨，各陣營支持者在雨中拚最後造勢。

蔣萬安在基隆路、市民大道台泥停車場舉辦「奮戰勝選之夜」晚會，蔣萬安抵達會場時，正是雨下最大之時，約兩百公尺的距離，蔣萬安在支持者簇擁中走了八分鐘才抵達舞台，台下「蔣萬安凍蒜」聲此起彼落。

蔣萬安說，民進黨無所不用其極的汙衊、攻擊，「他們在怕什麼？他們怕我們會贏」。怕被選票打破他們的黑箱執政。蔣萬安說，受夠了意識形態的壓迫，受夠了執政不力，受夠了綠營網軍側翼部隊的抹黑抹紅伎倆，「他們怕我們會贏，我們就贏給他們看」。呼籲大家「風雨無阻一定要去投票」。

國民黨主席朱立倫最後站台說，讓世界看見台北，蔣萬安是最好的選擇，票投蔣萬安，能讓台北走向未來的台北。

台北市前市長郝龍斌批評，民進黨候選人陳時中過去擔任疫情 指揮官時，要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，他好意思選台北市長？

陳時中在北平東路前的競選總部前舉辦選前之夜，整條北平東路都是支持者，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等府院黨大軍都到場力挺。陳時中說，台北人給過國民黨機會，也給過柯文哲和民眾黨機會，但是他們都讓大家失望。

衛福部長薛瑞元、指揮中心指揮官王必勝昨天同時在民進黨台北市長候選人陳時中的選前之夜現身，兩人身穿輕便雨衣，坐在台下力挺老長官。

黃珊珊除有民眾黨主席柯文哲力挺，親民黨副主席張昭雄站台時宣稱親民黨支持黃珊珊。另有台北市各商圈夜市、工會基層現身挺黃珊珊。

「我們的命是黃珊珊救我們的，我們感恩於她」，艋舺夜市自治會長敏敏致詞時，紅著眼眶述說萬華當初疫情爆發時的情況，更提到當初有人說萬華是破口，讓萬華造成相當大傷害，萬華攤商會長提醒大家「不要忘了當初疫情高峰是怎麼被傷害的，大家要站出來支持黃珊珊。」

黃珊珊高齡93歲老母親坐著輪椅、穿著雨衣為女兒站台，黃珊珊感動哽咽，黃媽媽盼「大家投黃珊珊一票」。