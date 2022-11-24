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黑白集／從淺棄保到陰謀論 新竹市選情大懸念

黑白集
新竹市選情迄今是個大懸念。(本報資料照片)
新竹市選情迄今是個大懸念。(本報資料照片)

選戰進入倒數計時，各陣營都繃緊神經提防對手奧步（卑鄙手段）。區區45萬人口的新竹市，這次選戰變成全台矚目的焦點，上演戲目從「三角督」到「藍白鬥」到「淺棄保」，不斷翻新。原因很簡單，在「鬥」、「合」之間，各黨必須考慮選情外溢效應，小心為上。

國民黨新竹市副議長余邦彦日前發文挺民眾黨高虹安，被認為是在搞棄保。朱立倫被問到余邦彦是否會受黨記處分時說，大家的共同目標就是要「下架民進黨」，選民眼睛都是雪亮的。此話意思明白：藍白民眾應集中全力，支持當選希望最高的非民進黨人。嚴格而論，這不算藍白合，是由選民自主。

兩黨不談「藍白合」，是因為實際操作不易，各地條件也不一樣。萬一操作失當，選民意向受到太多攪動，後果反而難料。如果雙方沒有處理好，挑起支持民眾的憤怒或反感，波及其他縣市及議員選情，情況就更不妙。

有趣的是，國民黨籍新竹市議長許修睿近日更公開說明，先前國民黨候選人林耕仁批高虹安，是中了柯建銘的陰謀。他說，民進黨要藉藍打高虹安把藍白仇恨值拉到最高，如此，綠營才有機會翻轉整個北台灣的選情。

新竹市選情迄今是個大懸念，所幸柯建銘的陰謀被識破，藍軍適時收兵，並未中計。至於老柯是否還有高招，大家等著看。

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