黑白集／集體戀棧的酸請辭的 大開眼界

這次縣市長選舉，立委參選者眾。是否在投票 前請辭立委，考量因人而異；但比起不辭，請辭者至少多了「破釜沉舟」和「不戀棧」的氣魄。今年，卻出現「不辭立委」嘲諷「請辭立委」的景象，簡直精神錯亂。

4年前的選舉，11位立委參選，共有4人請辭。今年有10位立委參選，但選戰到最後一周，僅蔣萬安1人辭職。民進黨 計有7名立委參選，其中包括立法院副院長蔡其昌，黨中央卻直接定調：「都不會請辭」，讓人大開眼界。

可笑的是，對蔣萬安請辭酸言酸語的，正是「集體戀棧」的民進黨。「蔣孬孬」、「假動作」、「為了救選情」等口水直噴，彷彿請辭是犯了什麼天條。最荒謬的是鄭運鵬，竟說蔣萬安應該「參選第一天就辭立委」，才足以展現決心，渾然忘了自己是鄭孬孬。

這場鬧劇，中選會也粉墨登場，出示公文證明蔣萬安「雖於10日請辭，但辭職書16日才送到中選會」。如此扮演民進黨「彈藥補給」角色，果然不負民眾對「忠犬會」的認知。

民進黨「五百步笑五十步」，對蔣萬安請辭吹毛求疵，無非要掩飾自己「全員不辭」的尷尬。民進黨七名參選立委，有六人在「非優勢選區」，毫無勝選把握，才是「全員不辭」的真相。從民進黨的色厲內荏，反推綠營選情，外界不難了解其中端倪。